Nye ferjekutt gjør at familien har råd til en ekstra tur for hver fjerde gang de tar ferja

– Det er kjempebra. Det er helt supert!

Slik reagerer familiefar Espen Gleinsvåg på nyheten.

De er bosatt i øykommunen Dønna og er avhengige av ferja hver eneste dag. Enten det er på vei til jobb eller andre utflukter betaler de vanligvis mye for å komme seg noe sted.

Det ble det endring på i dag.

– Og at det trer i kraft med en gang, det er veldig bra. Vi reiser stadig vekk med ferga. Vi trenger det, de må bare sette ned prisen enda mer, sier han.

Da NRK møtte familien i fjor, gikk det frem at familien må betale nærmere 500 kroner om alle skal inn til fastlandet. Under koronapandemien har situasjonen bedret seg, fordi de kun betaler per bil. Likevel har det stor betydning at normalprisen blir lavere.

– Det betyr jo at vi har råd til å reise oftere inn til fastlandet og komme oss rundt. Det blir sikkert enda mer reising. For oss pendlere betyr det mye.

– Hvor mye utgjør kostnadene for deg?

– Det går en 4000–5000 i måneden slik det er nå.

Et skritt på veien mot gratis ferje

Fylkesleder Dagfinn Olsen i Nordland Frp sier avtalen er et viktig skritt på veien mot gratis ferje.

– I avtalen ligger det kutt på 25 prosent i ferjeprisene fra den 1. juli. Vi kommer til å fremme forslag i tiden fremover for å få fjernet fergeprisen i sin helhet, sier han til NRK.

Selv om Frp helst ville ha en halvering fra i år, er de 25 prosent er bedre enn kuttet på 10

Fylkesleder Dagfinn Olsen i Nordland Frp er fornøyd med avtalen med regjeringen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

prosent som regjeringen lå inne med.

– Hva er veien videre nå?

– Veien videre for oss er å fremme saker som gjør at vi kan få flertallet med oss på å fjerne dette. Det at det er flest mulig som anser ferjene for å være en del av veien er hovedessensen for oss. Nå får vi 25 prosent. Så får vi gjøre en jobb for å fjerne de resterende 75 raskest mulig.

Senterpartiet: – På vei tilbake til start

Leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp) mener Frp i realiteten bare har redusert ferjeprisene med samme beløp som de økte prisene med da de satt i regjering.

Han bruker et eksempel der en person med bil tar ferje fra Mortavika til Arsvågen i Rogaland. I 2013 kostet billetten 181 kroner. Ifølge Pollestads utregning kostet samme billett 248 kroner da Frp gikk ut av regjering i 2020.

Og et kutt på 25 prosent på 2020-prisen blir 186 kroner.

Senterpartiets Geir Pollestad er ikke videre imponert over hva Frp har fått til. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Frp feirer noe voldsomt, men vi er bare på vei tilbake til start. Det er rart at de er flinkere til å få til ting utenfor regjering enn da de satt i regjering og hadde samferdselsministeren, sier Pollestad.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) har brukt søndagen til å feire resultatet av forhandlingene om revidert budsjett. Når det kommer til Pollestads utregning og uttalelser, har Steffensen følgende å si:

– Uredelig.

Steffensen viser til at Senterpartiet stemte for å øke ferjeprisene på den aktuelle strekningen mellom Mortavika og Arsvågen. Dette skjedde i 2012.

– Dette «glemmer» Pollestad å si. Frp stemte imot, sier Steffensen.

Regjeringen avhengige av Frp-støtte

Regjeringspartiene er fornøyd med å ha fått på plass en avtale om revidert budsjett med Frp.

– Jeg ønsker å takke de andre regjeringspartiene og Frp for at vi har kommet til enighet, etter gode og konstruktive samtaler, sa finanskomiteens leder, Mudassar Kapur (H) tidligere i dag.

Mindretallsregjeringen er avhengige av støtte i Stortinget for å få godkjent budsjettet. Derfor søkte de støtte hos tidligere regjeringspartner Fremskrittspartiet.

Budsjettet behandles i Stortinget like før sommeren.