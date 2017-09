Fremdeles håp for at Bindal skal slippe å bytte fylke

Det er dagen derpå valget i Bindal kommune i Nordland, og tallene viser her en valgdeltakelse på 85,8 prosent. Den høyeste i fylket.

Idet 99,9 prosent av stemmene er talt opp har Sp fått større oppslutning enn Ap. Her går Ap 13,9 prosentpoeng tilbake, mens Sp går hele 20,1 prosentpoeng fram.

Ordfører Britt Helstad kaller det «helt utrolig», og mener det har sammenheng med kommunereformen – som bindalingene liker svært dårlig.

Bindal er nemlig foreslått tvangssammenslått med Vikna, Leka og Nærøy. Som eneste kommune i fylket ender de opp med å bytte fylke.

– Det er forferdelig å måtte bli trønder, konstaterer Ole Bergerud, som NRK møter i Bindal tirsdag ettermiddag.

Nå setter både Bergerud og ordfører Helstad sin lit til KrF.

– Det er vårt aller siste håp, skal vi unngå å bli trøndere, sier Ap-ordføreren.

Slik blir det nye tvangsekteskapet. Bindal slås sammen med Vikna, Nærøy og Leka.

– Står og faller på KrF

Det var i juni Stortinget vedtok å slå sammen flere kommuner ved bruk av tvang. Regjeringen med Høyre og Frp i spissen sikret flertall sammen med Venstre, mens KrF stemte mot.

Nå er konstellasjonen endret, slik at regjeringen er avhengig av stemmene til både Venstre og KrF for å sikre flertall. Britt Helstad mener derfor løpet enda ikke er kjørt. Jokeren er KrF, påpeker hun.

Senterpartiets Willfred Nordlund, som i går ble valgt inn på Stortinget. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Og i en artikkel i Adressa i ettermiddag sier Senterpartiets Heidi Grini at de vil fremme en sak for Stortinget for å få omgjort vedtaket.

– Vi regner med å ha flertall sammen med Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti, sier Greni til avisa.

Også Willfred Nordlund ser at dette kan være en mulighet.

– Muligheten er der, og det kan absolutt være aktuelt for oss å fremme en slik sak, hvis kommunene fremdeles ønsker reversering. Det er egentlig KrF dette står og faller på, sier han til NRK.

Går ikke inn for omkamp

Olaug Bollestad i KrF vil på sin side ikke gå inn for omkamp. Foto: Kristelig Folkeparti

Britt Helstad sier de er klare til å sende av gårde en slik søknad, og at de har et stående vedtak om at de ønsker å bestå som egen kommune.

– Regjeringen er helt avhengig av KrF, gjentar hun.

Men håpet er tynt.

1. nestleder Olaug Bollestad i KrF sier nemlig følgende i en SMS til NRK:

– KrF var ikke med i beslutningen om tvangssammenslåingene som Høyre, Venstre og Frp gjorde. Likevel vil jeg si at KrF ikke går inn for omkamper.