Setter opp bru på rekordtid: – Det blir helt fantastisk, sier isolert

I bygda Grønfjelldal på Helgeland er fremdeles rundt 200 personer isolert etter at uværet «Sally» og enorme vannmasser reiv med seg brua

Da brua gikk tapt ble barn skilt fra mødrene sine, som måtte ta turen over fjellet med turklær og GPS for å hente ungene.

– Det har gått kjempebra. Vi hev oss rundt med en gang og fikk tak i en av vegvesenets midlertidige broer. Så gjorde vi klart for å montere den, sier prosjektleder Øyvind Bakken.

Også beboerne er glade for at de nå kan si farvel til finurlige løsninger og båtskyss:

– Det blir helt fantastisk. Endelig kan vi komme oss på arbeid uten å måtte inn og ut av båt, sier Birgit Krokstrand.

– Gode på å finne løsninger

Enn så lenge har båttaxi til og fra fastlandet og en ny togperrong fungert som midlertidige løsninger.

Men nå er det ikke lenge før man kan komme seg til bygda på ordentlig måte. For bygginga av ny bro går raskt: Raskere enn man hadde sett for seg.

Birgit Krokstrand roser bygda for hjelpsomheten, men sier de er glade for å få ny bru på plass. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Hun røper at selv om de siste to ukene har knyttet bygda mer sammen og man har blitt kjent med nye folk, blir det godt å få broen tilbake.

– Vi har vært gode på å finne løsninger ilag. Det er flere som har vært kreative og hjulpet med å hente melk på gårdene og så videre. Man har i alle fall blitt bedre kjent med folk, det vil jeg absolutt si.

– Driver med Meccano for store gutter

Broen som nå settes opp er hentet fra et av flere nasjonale beredskapslagre. Like nord for Saltfjellet ligger ett av disse lagrene. Her er midlertidige bruer nærmest «hyllevare».

– Vi har et nasjonalt beredskapsteam som er administrert av Statens vegvesen. Der finnes det flere lager i Norge for interimsbruer, forteller prosjektleder Bakken.

Opprinnelig skulle byggetiden ta en drøy måned. Slik det ser ut nå, kan den stå klar allerede i løpet av neste uke.

Bygger midlertidig bro på rekordtid Du trenger javascript for å se video.

Byggeleder Petter Husby i Statens vegvesen omtaler monteringen av brua slik:

– Den er jo nærmest flatpakket og kan flyttes rundt med trailer. Vi driver med Meccano for store gutter, humrer han.

Brua er 81 meter lang og har et fritt spenn på hele 63 meter. Det kvalifiserer til rekord i fritt spenn på slike broer.

– Når det ramler ned ei bru, kan vi levere ei midlertidig bru. Vi har også avtaler med Forsvaret, Jernbaneverket og det svenske vegverket, sier Husby.

Den midlertidige brua i Grønfjelldal begynner å ta form. Målet er å ha brua ferdig i løpet av neste uke. Foto: MELØY ADVENTURE

– Knytter samfunnet sammen igjen

I alle landets regioner fra Troms og Finnmark til Sørlandet er det i alt åtte beredskapslagre.

– Der har vi litt forskjellige brutyper litt ettersom. Vi kan levere bruer fra 2,25 meter helt opp til 81 meter i et spenn.

– Det er for å knytte samfunnet sammen igjen når bruer går og bygder blir stengt. Og går det et ras, kan vi bygge ei bru rundt raset – eller vi kan bygge ei ferge, føyer han til.