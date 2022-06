Nord på Andøya planlegger det børsnoterte selskapet Andfjord Salmon å bygge tre store landbaserte oppdrettsanlegg.

Andfjord Salmon selv har omtalt anleggene som verdens mest miljøvennlige.

Selskapet har i dag tillatelse til å produsere inntil 12.600 tonn laks. Nå har de planer om å utvide til 77.400 tonn.

Men nå har milliardselskapet møtt på uventet motstand. Og det er ingen hvem som helst som har kommet med innsigelser.

Ett av anleggene er planlagt bygget på Fiskenes, et par kilometer sørvest for Andøya lufthavn. I et brev datert 20. mai fraråder Luftfartstilsynet sterkt at anlegget blir bygget.

Årsaken er at det vil ligge midt i inn- og utflyvningen til flyplassen.

– Luftfartstilsynet vil sterkt anbefale Andøy kommune å ikke gå videre med planene ved Andøy lufthavn slik saken står i dag, skriver de i et brev til Andøy kommune.

Dette er Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes. Foto: Andfjord Salmon

I tillegg til den sivile luftfarten er flystasjonen på Andøya tilholdssted for Forsvarets Orion-fly.

I 2016 ble flystasjonen vedtatt nedlagt. Våren 2022 kunne derimot finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) annonsere at Andøya blir permanent militærflybase for allierte styrker.

Fare for «bird strike»

Tilsynet legger særlig vekt på tidligere uttalelser fra Forsvarsbygg og Avinor i sin begrunnelse.

– Både Forsvaret og Andøya Space Center har stor aktivitet i områdene inntil planområdet som kan defineres som høyrisikoaktivitet.

Det skriver Forsvaret i en uttalelse fra 2020 da planene ble presentert.

– I tillegg bør også risiko for luftfartsulykker i fredstid overveies nøye.

Også Avinor fraråder at oppdrettsanlegget bygges.

– Det er flere flysikkerhetsmessige forhold som må ivaretas, og det mest utfordrende vil nok være faren for «birdstrike», skriver de i sin uttalelse.

Det var Andøyposten som først omtalte brevet fra Luftfartstilsynet.

Kan gi færre flyavganger

Tilsynet mener at en konsekvens kan bli at kun den ene retningen på rullebanen kan brukes. Det vil si at all inn- og utflyvning vil skje fra nordvest.

– Dette vil ha store konsekvenser for flyginger og regularitet til og fra Andøya lufthavn, skriver de.

Også flyselskapene Widerøe og Norwegian er skeptiske til planene.

– Basert på den informasjonen flyselskapene har, kan det se ut som om anleggets plassering vil kunne påvirke både flysikkerhet og regularitet ved flyplassen. Dette grunnet lysforurensing og mulige endringer i fuglekonsentrasjonen.

Henning Raymond Tennes er seksjonssjef for flyplass og flysikringsseksjonen i Luftfartstilsynet. Han sier det er viktig at kommunen er klar over eventuelle konsekvenser anlegget kan medføre.

– Hvis det viser seg at anlegget har påvirkning i form av lysforrurensing; villedende lys, kan det påvirke hvordan de i cockpiten ser lufthavnen sin belysning. I tillegg til eventuelle endringer i fuglekonsentrasjon, som igjen kan føre til såkalt bird strikes.

Ble ikke tatt med på høring

Våren 2021 sendte kommunen saken ut på offentlig høring. I 2022 ble det gjort en begrenset høringsrunde.

Men verken Luftfartstilsynet, Widerøe eller Norwegian ble invitert til å komme med høringsinnspill til saken.

– Luftfartstilsynet kan ikke se at Andøy kommunes begrunnelse om å utelate Luftfartstilsynet som høringsinstans i høringsrundene, bygger på en korrekt forståelse av behovet for å involvere berørte statlige myndigheter etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

BEKLAGELIG: Teknisk sjef i Andøy kommune, John-Petter Karlsen sier det er beklagelig at kommunen ikke inviterte bredere i innspillsrunden. Foto: Ole Dalen / NRK

Teknisk sjef John-Petter Karlsen i Andøy kommune sier til NRK at den politiske behandlingen av saken nå er satt på vent.

– Luftfartstilsynet, Norwegian og Widerøe har fått en frist på seks uker, til 4. juli, med å komme med et formelt høringsinnspill.

– Hvorfor ble ikke Luftfartstilsynet, Norwegian og Widerøe invitert til å komme med innspill til saken?

– Andøy kommune sendte en invitasjon til å komme med høring til flyplasseier, deriblant Forsvarsbygg, Forsvaret og Luftforsvaret. Det er bakgrunnen for at Andøy kommune tenkte at hensynet til luftfarten var ivaretatt.

Sett i ettertid sier Karlsen at kommunen skulle invitert Luftfartstilsynet på høring. Karlsen mener likevel at planarbeidet som ble lagt ned ivaretok hensynet til luftfarten.

– Det er selvfølgelig beklagelig at vi ikke har invitert bredere.

– Det er på ingen måte ønskelig at en part kommer etter den ordinære høringsfristen er gått ut og forlanger å komme med sitt høringsinnspill. Det utlyser i praksis en forsinkelse.

– Alle forhold knyttet til flysikkerhet er detaljert utredet

Administrerende direktør Martin Rasmussen i Andfjord Salmon skriver i en e-post til NRK at de er kjent med brevet fra Luftfartstilsynet.

Administrerende direktør Martin Rasmussen i Andfjord Salmon er kjent med brevet fra Luftfartstilsynet. Foto: Andfjord Salmon

– Lokaliteten (på Fiskenes) er viktig med bakgrunn i våre framtidige planer for utvidelse av landbasert oppdrett.

Rasmussen skriver at det i perioden 2019 til 2021 er jobbet fram en omfattende plansak, med tilhørende utredninger.

– Alle forhold knyttet til flysikkerhet er detaljert utredet i dialog med Forsvarsbygg, Luftvingen og Avinor. Føringer som er satt gjennom utredningene er videreført i bestemmelser for både byggefase og senere driftsfase, og framgår av alle plandokumenter i saken.

– Vi er også gjort kjent med at Andøy kommune har oversendt alle høringsdokumenter i saken til Luftfartstilsynet slik at de kan forsikres om at alle forhold er ivaretatt og kommentert av de aktuelle instanser knyttet til Andøya lufthavn.