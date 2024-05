Franske medier: Tidligere Bodø/Glimt-helt angrepet av væpnede menn – skudd avfyrt

Tidligere Bodø/Glimt-profil Faris Pemi Moumbagna og en lagkamerat i den franske storklubben Marseille ble angrepet av bevæpnede menn natt til mandag, ifølge franske medier.

Det skriver NTB.

Moumbagna, som forlot Glimt til fordel for Marseille tidligere i år, skal ha vært på vei hjem fra den franske klubbens treningsanlegg da bevæpnede menn slo til mot bilen hans. Også kjøretøyet til lagkamerat Jean Onana oppgis å ha vært mål for angrepet.

En rekke franske medier, blant dem Le Parisien , RMC og TV-kanalen Europe 1 beskriver episoden med henvisning til kilder i fransk politi.

Omstendighetene og gjerningsmennenes hensikt beskrives samtidig som å være uklare.

Moumbagna og Onana ankom natt til mandag Marseilles treningsanlegg etter at laget hadde returnert til egen by fra ligamøtet med Le Havre søndag kveld. Rett før klokken 04.00 skal de to spillerne ha hentet sine private biler og satt kursen hjemover.

Le Parisien skriver at påtalemyndigheten bekrefter de faktiske forhold. Samtidig pågår det en etterforskning for å få ytterligere klarhet i situasjonen.

Kilder i fransk politi siteres på at Moumbagna og Onana klarte å unnslippe situasjonen, samtidig som gjerningsmennene flyktet fra stedet.

Ifølge flere medier var det i etterkant flere kulehull i de to Marseille-spillernes biler.