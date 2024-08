Nicolas Gely (54) fra Toulouse i Frankrike forventet langt lavere temperaturer og mer komfortabelt sommervær på norgesferie i Lofoten denne uka.

Med i bagasjen var varme dunjakker – som har blitt værende i kofferten under hele turen.

Nordland har de siste dagene badet i sol, med temperaturer på mellom 25–28 grader.

– Det er veldig fint ferievær, men det er unormalt varmt her til at vi er i starten av august. Det er ikke bra, sier Gely utenfor Bodø lufthavn før han tar fatt på hjemreisen.

For varmt for «coolcation»

Reiselivsselskapene har denne sommeren sett en økende trend av turister fra land sør i Europa på «coolcation» i Norge.

Uttrykket kan oversettes til «kjølig-ferie». Det fenomenet har ikke Gely merket noe til.

– Jeg forventet 50/50 mellom regn og godt vær. Jeg hadde aldri trodd at det skulle være så varmt som det er nå, svarer han på spørsmål om hva han hadde forventet.

Nicolas Gely reiser hjem til mer varme. Han skulle gjerne ha ønsket seg enda kaldere vær på ferie i Norge. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Det var en tabbe å komme hit med tanke på været, sier franskmannen.

I Toulouse er det godt over 30 grader. Derfor ønsket han å legge ferien til et sted hvor det ikke var så varmt.

– Jeg har med masse klær for ingenting, sier den franske turisten. Som likevel må humre litt. For selvsagt har det vært en bra norgesferie.

Pakkesmell

Også Hanna Fuchs fra Tyskland gikk på samme pakke-smellen som Gely. Hun skal besøke venner i Bodø og Lofoten.

– Jeg pakket med meg mye varme klær, men det er jo ikke særlig kaldt akkurat nå.

Hanna Fuchs har med seg varme klær til Norge. Det gjenstår å se om de blir liggende i bagasjen gjennom ferien. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Den tyske turisten setter pris på kjøligere vær om sommeren, men er ikke imot varmen som råder i nord akkurat nå.

– Det er mer komfortabelt. Hjemme i Tyskland er det rundt 30 grader akkurat nå. Men jeg liker dette været som er her ganske bra.

Venninna Jasmine Liebherr setter pris på å feriere i Norge. Både temperaturene og mindre folk har gitt mersmak.

– I Sør-Europa akkurat nå er det altfor varmt og for mye folk, forteller hun.

Jasmine Liebherr liker at det ikke er så mye folk i Nord-Norge som på de mest travle turistspottene i Sør-Europa.

Høytrykk

Varmen i Nord-Norge skyldes et høytrykk som ligger nord for Finnmark og Kolahalvøya. Høytrykket har gitt temperaturer på rundt 25 grader flere steder.

Torsdag denne uken blir det derimot et værskifte i Nordland – til glede for turister fra Sør-Europa på «coolcation».

– Det ser ut som at det kommer et nytt lavtrykkssystem onsdag og torsdag, som vil treffe Nordland og deler av Troms. Mens resten av Troms og Finnmark blir skjermet for lavtrykket, sa vakthavende meteorolog Emily Carin Rønning til NRK før helgen.