Fra gitarist i hardcore punkband til listetopp for Venstre

Forhistorien som punkrocker i Bodø.

Hvordan hun endte opp i familiebedriften hun aldri skulle jobbe i.

Og hvordan en hyttetur med familien er selve definisjonen på fritidsidyll.

Det er 13 år siden Ida Gudding Johnsen bestemte seg for å flytte hjem til Nordland.

Da hadde hun studert i Bergen i åtte år. Nettverket var i ferd med å smuldre opp, og hun kjente på et savn nordover. Til familie og venner i Bodø.

– Jeg hadde ingen jobb å dra hjem til, men vi hadde en familiebedrift som jeg vel egentlig aldri hadde tenkt å ta over, sier Ida i dag.

Ida på lageret til butikken Lekepiloten, hvor hun er daglig leder. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Få år senere engasjerte hun seg i politikken, og er nå Venstres stortingskandidat i Nordland. Lykkes hun med stortingsplass vil det være første gang siden 1969 at partiet har en representant på Nordlandsbenken i nasjonalforsamlingen.

– Jeg opplever at mange av stortingspolitikerne fra fylket veldig fort blir sugd opp av Oslogryta, det er et mål for meg å ikke gå i den fella. Jeg skal være en stemme fra nord, og snakke for mitt eget fylke først og fremst.

At hun snart kan bli stortingspolitiker var imidlertid aldri planen da hun meldte seg inn i Venstre for åtte-ni år siden.

Apatisk som tenåring

– Jeg har vært engasjert i politikken både på fylkesnivå og nasjonalt, men er likevel overrasket over hvor fort det har gått. At jeg nå har fått tilliten til å være førstekandidat, det hadde jeg aldri turt å håpe på.

Ida beskriver seg selv som ganske apatisk i sin ungdom. Foto: Privat

39-åringen har alltid vært interessert i politikk, men beskriver seg selv som ganske apatisk i sin ungdom. Hun hadde den gang ikke noe tro på at det fantes et parti hun kunne stå hundre prosent inne for.

Hun fant likevel tilhørighet i den sosialliberale ideologien til Venstre, og kom raskt inn i styret lokalt. I forrige periode var hun vara til bystyret i Bodø, denne perioden har hun hatt fast plass sammen med 38 øvrige folkevalgte.

Dog: At ikke terskelen for å komme inn i politikken har vært høyere, synes Ida er bekymringsfullt.

– Det er kanskje ikke mange som er klar over det, men terskelen for å komme inn i politikken og få verv er utrolig lav. Det er et generelt inntrykk jeg sitter igjen med som følge av egne erfaringer og etter å ha snakket med kolleger i både eget og andre parti.

– Det er kanskje ikke noe godt tegn for demokratiet, for det betyr jo at det er veldig få som engasjerer seg, sier listetoppen fra Venstre.

Tar med seg erfaringer inn i politikken

Å ta over familiebedrifta Papirhandelen i Bodø etter oppholdet sørpå, var heller aldri en del av planene. Til Bodø Nu har Ida tidligere fortalt om sommerjobbene hun hadde i butikken som liten.

– Jeg holdt på å kjede meg i hjel, fortalte hun til avisa.

Da hun returnerte til Bodø som voksen var likevel ikke sjefsjobben en mulighet hun kunne la gå fra seg. Fremdeles fungerer hun som daglig leder.

Ida Gudding Johnsen håper på det beste når hun blir spurt om fremtiden. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Men pila har pekt nedover siden hun tok over.

I fjor måtte tre av butikkene legges ned, etter at tallene for 2015 viste et underskudd på tre-fire millioner (ekstern lenke). 20 mistet jobben. Utbygginga av City Nord, som i dag huser 105 virksomheter over 65.000 kvadratmeter, har bydd på hard konkurranse.

Tidligere bestod familiebedriften av i alt seks butikker. Nå er det bare én igjen: Lekepiloten i Storgata.

– Vi har vært i motbakke de siste fem årene, og har nedskalert drifta. Men jeg håper og tror vi nå er på vei opp fra den dypeste dalen. Man må se lyst på fremtida, ellers kunne vi bare ha pakket sammen.

Gudding Johnsen tar en kort tenkepause.

– Det er synd at de mellomstore familieeide bedriftene nå i stor grad er borte. Skjønt, samtidig som varehandelen er i stor endring, kunne vi nok vært flinkere til å omstille oss endringene tidligere.

– Tar du med deg noen av erfaringene inn i politikken?

– Ja, jeg tror det er verdifullt å både ha sett og kjent på endringene på kroppen. Det føler jeg absolutt at jeg har noe igjen for nå, når jeg er ute og møter næringslivet.

– Å få butikk inn med morsmelka har gitt meg forståelse for hvor mye tid, krefter og guts som ligger bak det å drive egen bedrift. Troen på det private initiativ er sterk hos meg, og det er et perspektiv flere burde ha med seg inn i politikken.

Ida har med seg mange erfaringer fra næringslivet, som hun drar nytte av i politikken. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Spilte i punkband

Foruten næringsliv er også kultur et viktig anliggende for Venstre-politikeren.

Hun husker godt ungdomstiden og musikkstedet Sinus i Bodø, hvor hun lot seg tiltrekke av de litt mer alternative miljøene. Hun spilte selv gitar i et band med det klingende navnet «Pig in a rope», der sjangeren var hardcore punk.

– Det var tregreps-punk. Karrieren var kort og releativt amatørmessig. Likevel; musikken er viktig for meg, og jeg kan godt oppsøke de litt mer smalere konseptene. Vi trenger kulturelt mangfold, og personlig liker jeg å utfordre egne sannheter.

Sammen med andre små partier som MDG håper Venstre å være en slags «sikkerhetsventil» etter valget. Og sette foten ned i viktige spørsmål – som oljeboring utenfor Lofoten. Kommer Ida inn på Stortinget lover hun å ikke glemme hvor hun kommer fra.

– Det er Nordland jeg vil representere, og jeg vil ha min base i Bodø fortsatt. Det er utrolig viktig å beholde nærhet til de som bor og jobber her, og de problemstillingene vi har i fylket.

Her fra Venstres landsmøte i Ålesund. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Og når du skal koble av fra jobb og politikk, hva gjør du da?

– Da drar jeg på hytta med familien. Der bader vi i havet og øver på å være uten internett. Det gjør godt for både store og små.