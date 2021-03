Bodø/Glimt vurderer å endre klubbnavnet – får støtte av historiker

11. mars er det årsmøte i fotballklubben Bodø/Glimt. Det kan på sikt ende med et lite navneskifte.

Styret foreslår nemlig at fjorårets seriemester skal droppe skråstreken i klubbnavnet.

Bodø/Glimt kan bli til Bodø Glimt.

Det var Avisa Nordland som omtalte saken først.

– Skråstreken betyr enten eller. Men verken Bodø eller Glimt er jo enten eller, illustrerer styreleder Inge Henning Andersen hos den regjerende seriemesteren overfor NRK.

Supportere frykter sjela forsvinner

Styret fremmer saken etter forslag fra medlemmer i kubben.

De siste dagene har debatten rast, og noen supportere frykter klubbens sjel kan forsvinne med skråstreken.

Noen supportere mener det vil fjerne klubbens sjel, mens andre støtter styret. Foto: Skjermdump

Andre støtter derimot forslaget.

Andersen understreker at styret ikke sier de skal endre navn, men at de er åpen for det. Nå er det opp til medlemmene på årsmøtet.

– Det vil være litt trasig å gå bort ifra «Bodø/Glimt», men grammatisk sett er det mer korrekt at skråstreken tas bort, påpeker han.

Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet, gir Andersen støtte i betydningen av skråstreken.

Dette er forslaget fra styret i Bodø/Glimt Ekspandér faktaboks «Årsmøtet vedtar at klubben iverksetter et grunnlagsarbeid, og en bred prosess blant klubbens medlemmer, som skal bidra til å forankre en eventuell endring av klubbens navn fra Fotballklubben Bodø/Glimt til Fotballklubben Bodø Glimt. Årsmøtet ber styret legge fram en slik sak om et eventuelt skifte av navn på Årsmøtet i 2022.»

– Som hovedregel betyr skråstreken «eller», og det er sånn vi anbefaler å bruke den. Men i navn som Bodø/Glimt har den samme funksjon som bindestrek ellers har, og at den betyr «og».

Ims understreker at Bodø/Glimt er et privat navn, og at det derfor kan skrives som klubben selv ønsker. Språkrådet har derfor heller ingen anbefalinger for eller imot en navneendring.

– Men det å fjerne skråstreken vil bidra til en mer rett frem skrivemåte.

Ikke første gangen

Diskusjonen har gått hett i supportermiljøet etter at forslaget ble kjent.

Men det er ikke første gang klubben gjør endringer i navnet. Fra 1936 til slutten av 1960-åra var navnet Ski- og fotballklubben Glimt.

Siden en klubb i Orkdal hadde samme navn, ble navnet endret til Ski- og fotballklubben Bodø-Glimt, ifølge Store norske leksikon.

Da skiidretten falt bort, ble navnet endret til Fotballklubben Bodø-Glimt tidlig i 1970-årene.

I 1988 kom den siste endringen ved at bindestreken ble byttet ut med skråstrek.

Nå er det altså skråstreken som skal bort.

Historiker: – Uproblematisk

Historiker Svein Lundestad ga i 2016 ut jubileumsboka om Bodø/Glimt i anledning 100-årsmarkeringen.

Han ser ikke problemet med å bytte skråstreken ut, og er ikke med på at sjela forsvinner.

– I et historisk perspektiv var ikke skråstreken der før i 1988. Da ble den satt inn fordi de fryktet misforståelser på tippekupongen, altså at det kunne være snakk om to lag. Det er det vel ikke så mange som har problemer med nå, smiler han.

Lundestad er selv medlem av klubben, og mener forslaget er uproblematisk.

– Jeg har ikke noe problem med å stemme for forslaget – verken som medlem eller historiker.