Fotballhall på Mo raste sammen

Stålhallen på Sagbakken i Mo i Rana har onsdag kveld rast sammen, melder Rana Blad. Årsaken til raset skal være en dør som ble ødelagt, og førte til at taket sank. Det gjorde at det samlet seg masse vann på taket, og til slutt raste hallen sammen, skriver avisen. Ingen personer var i hallen under raset, opplyser politiet på Helgeland.