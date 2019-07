Fotball-Norge og familien tok farvel med Arild (43)

Den tidligere Bodø/Glimt spilleren døde lørdag 22. juni. Han ble 43 år gammel.

– Vi er mange som er berørt og derfor er det viktig at vi står sammen i dag, sa prostiprest Odd Eidner i en fullsatt domkirke.

Eidner ba alle ta vare på de gode minnene om Arild Berg og framholdt den tidligere fotballspillerens betydning for sine nærmeste, for fotballklubben Bodø/Glimt og for byen Bodø.

– Han stilte alltid opp, om det var mor som skulle ha skyss eller om det var kompiser som trengte bærehjelp, sa Eidner om Berg.

– Kjempet mange kamper

Den tidligere fotballspilleren Arild Berg fikk en endelig avskjed i Bodø domkirke. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Presten la ikke skjul på de mindre lyse sidene ved Bergs liv, blant annet kampen mot rus og sykdom.

– Arild kjempet mange kamper. Men han greide alltid å reise seg og komme tilbake etter hver nedtur. Nå er lyset sluknet, sa Eidner.

Pianist Jan Gunnar Hoff fremførte Terje Nilsens «Kanskje» og «Mjelle».

Talent

Flere benkerader i Bodø domkirke var reservert Bodø/Glimt i forkant av begravelsen til den tidligere fotballspilleren Arild Berg. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Arild Berg var en del av den kanskje mest kjente fotballfamilien i Norge. Sønn av Harald «Dutte» Berg og bror til Ørjan og Runar. Mange som så Arild Berg spille fotball som ung, mener han hadde det aller største talentet av de tre fotballspillende brødrene.

– Vi fikk aldri se hvor god han kunne bli, sa Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen i begravelsen.

Arild Berg spilte 113 serie- og cupkamper for Bodø-Glimt fra 1993 til 2000 og scoret 24 mål. Berg var plaget av sykdommen ME og hans karriere ble av den grunn kortere enn brødrenes. Han ga seg som toppspiller allerede som 26-åring.

Thomassen trakk fram Bergs egenskaper også utenfor banen og sa at Berg ofte gikk mot strømmen og utfordret vedtatte sannheter.

– Arild tok ny kurs og utfordret det bestående. Arild så etter muligheter til å ta ting ett steg høyere, sa Bodø/Glimts daglige leder.

Blomsterhav rundt kisten til Arild Berg i Bodø domkirke i forkant av begravelsen til den tidligere fotballspilleren. Foto: Tore Meek / NTB scanpix