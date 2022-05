Knutsen innrømmer at «Glimt-koden» er knekt

Bodø/Glimt og trener Kjetil Knutsen måtte se seg slått i cupfinalen på Ullevaal stadion.

Det var til slutt Molde som gikk av med seieren i NM i fotball for herrer. Bodø/Glimt tapte 1–0 foran nesten 20.000 tilskuere på Ullevaal søndag.

Nå peker ekspertene på at flere lag har knekt Glimt-koden.

– Molde gjør en veldig god kamp og vinner fortjent. Det virker som at de har knekt koden til hvordan de skal slå Bodø/Glimt, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

NRKs Carl-Erik Torp mener Molde er et av flere lag som nå har knekt koden til hvordan de skal slå Bodø/Glimt. Foto: Julia Marie Naglestad

Det var Rosenborg-trener Kjetil Rekdal som gjorde det flere lag nå har gjort i møte med Bodø/Glimt.

Med en lav og svært defensiv forsvarsrekke, sikret han trønderklubben 1 poeng og uavgjort da de sist møttes i eliteserien. Han har senere blitt roset for sitt taktiske spill.

Molde gjorde et tilsvarende grep i dagens kamp.

– Det var kanskje Rekdal og Rosenborg som knakk den koden tidlig i sesongen. Det har flere lag i etterkant rett og slett kopiert, sier ekspertkommentator Carl Erik Torp på NRK.

For publikum i Bodø som fulgte kampen på storskjerm, ble det en trist avslutning på dagen.

Kristoffer Didriksen er skuffet over at Molde snappet seieren i cupfinalen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Glimt-supporter Kristoffer Didriksen er enig i at det kan virke som at flere lag nå har forstått hvordan de skal få has på de helgule.

– Det var en veldig jevn kamp, men akkurat som med Viking-kampen så ser det ut som at folk begynner å skjønne hvordan de skal ta Glimt dessverre.

Innrømmer at «Glimt-koden» er knekt

Nå innrømmer Kjetil Knutsen at både Molde, Viking og Rosenborg har knekt Glimt-koden.

– Ja, det er jo svaret. Vi er ikke gode nok til å skape den ubalansen bakfra, vi er ikke gode nok til å lese når vi skal gå bak dem, sier han og legger til:

– Men akkurat nå er vi ikke der. Men det må vi like å stå i. Det må vi øve på. Det må vi jobbe med.

At flere av motstanderne nå har knekt Glimt-koden, ser Knutsen på som en utfordring de skal løse sammen.

– Det er en veldig fin utfordring vi står i nå, som vi kun kan løse med akkurat de samme virkemidlene som vi alltid har gjort. Det er at vi gjør ting sammen og liker å håndtere en sånn situasjon.

– Hvor mye vil du jobbe med dette i tiden som kommer?

– Vi kommer til å jobbe beinhardt med den fasen.

Molde: – Sjakk matt

Molde-trener Erling Moe sier at det var en tøff match med mye frem og tilbake, men i. omgang mener han at de tar seg opp.

Erling moe sier at de satte de helgule sjakk matt i kveldens 2. omgang av Cupfinalen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Så setter vi dem litt sjakk matt. De skaper ikke mye i 2. omgang, men det gjør vi.

– Har dere knekt «Glimt-koden»?

– I dag så kanskje vi har det. Jeg er sikker på at Bodø/Glimt holder på å videreutvikle produktet sitt de også, det må vi og. De har vært laget som alle har ønsket å ta, det er en tøff jobb.

Torp: – Tilbake til tegnebrettet

Fotballekspert Carl-Erik Torp mener at Glimt burde ha jobbet mer med hvordan de skal møte det tungt defensive spillet.

– De må drible seg litt ut av det presset. Foreløpig virker det ikke som det er noen plan for å skape det nødvendige rommet. De må nok litt på tegnebrettet og finne ut hvordan det skal løses, sier han.

Torp mener at det også i kveldens kamp handler svært mye om enkeltspillere.

– Det blir sånn at mye av ansvaret havner på enkeltspillere som blir nødt til å løse det selv.