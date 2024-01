Forventer at Helse Nord kjører en grundig sykehusprosess på Helgeland

– Helseministeren har lytta til fagfolkene og befolkninga, sier fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik (Sp).



I går ble det kjent at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) freder akutt- og fødetilbudet i Lofoten og i Narvik, i alle fall for fire år framover.



Hun varsler også nye finansieringsmodeller for sykehusene. Det er fylkesrådsleder Svein Eggesvik fra Senterpartiet fornøyd med.

– Det gjør at Helse Nord får en bedre økonomi. I Helse Nord gjenstår det en god del investeringer. Nå får vi på plass sykehuset i Narvik. Det er veldig bra at man har fokus på Forsvaret her. Men vi vet at alt på Helgeland gjenstår. Vi trenger også oppgradering ved begge de psykiatriske sykehusene i Bodø og Tromsø.

– Fortsatt er det uavklart for Helgeland, hva tenker du om det?

– Man hadde en god og grundig prosess da det ble bestemt at det skulle være to sykehus på Helgeland. Selv om det har gått noen år, har ikke ting endret seg. Skal man endre dette, må det ligge en grundig prosess bak. Det beste hadde nok vært at ting lå i ro, og bygge på det.