Fortvilet vogntogsjåfør: – Såpeglatte veier blir ikke strødd

En «ufyselig» værtype med store nedbørsmengder og kraftig vind har gjort at meteorologene de siste dagene har sendt ut flere farevarsler om svært vanskelige kjøreforhold.

Torsdag kveld omkom en kvinne i 80-årene og en kvinne i 40-årene ble alvorlig skadd i en kollisjon mellom to personbiler på E10 i Svolvær. Årsaken til ulykken er ikke kjent, men ifølge politiet var det svært glatt på stedet.

Flere fjelloverganger i nord har vært stengt, som E6 over Saltfjellet og E10 over Bjørnfjell.

Spesielt over Bjørnfjell har det vært store trafikkproblemer med vogntog som står bom fast.

Dette har ikke bare med utrustningen på bilene å gjøre, ifølge vogntogsjåføren Freddy Lidén.

– Strøingen på E10 er elendig. Det har aldri har vært så dårlig som i år, sier han til NRK.

Yrkessjåfør Freddy Lidén kjører fast over Bjørnfjell tre ganger i uka. Han sier at forholdene over spesielt Siktdalshøgda aldri har vært så ille som i år. – Vi yrkessjåfører kaller det bare Skitdalshøgda. Foto: Privat

Lidén har jobbet som vogntogsjåfør siden 1995, og har kjørt mye både i Norge og Sverige. I dag jobber han for Litra Gass AS og kjører mest i Nordland. Ruta hans går over Bjørnfjell flere ganger i uken.

– Vogntog sto bom fast

Da han kjørte over Bjørnfjell torsdag sto tre trailere bom fast ved Siktdalshøgda.

– De neste fire kilometrene var det såpeglatt. Jeg ringte vegvesenet og ba dem sende ut brøytebiler.

Han tror at innsparinger har gjort at strøingen og brøytingen er dårligere enn før.

– Jeg lurer på hva det koster å sende ut bergingsbiler og nødetater sammenlignet med kostnaden ved å strø og være føre var, sier den erfarne sjåføren.

– Verre på svensk side

Dette synet møtte brøytebilsjåførene på Bjørnfjell i helga. Foto: Karl Martin Eide Johansen

Selv om det er en fattig trøst, mener sjåføren at kjøreforholdene på E10 er bedre på norsk, enn på svensk side.

– Der har kjøreforholdene vært svært dårlige i en årrekke. Jeg frykter at det vil bli tilsvarende for norske vinterveier.

Den erfarne yrkessjåføren understreker at det ikke er like ille overalt.

– Det er regionale variasjoner. Én entreprenør har kanskje ansvaret for en strekning, mens en annen har den neste. Kjører man 50 mil kan man oppleve både kjempefine veier i ett område, mens det kan være helt katastrofalt i et annet.

De siste ukene har det vært mange hendelser med vogntog og personbiler som har kjørt av veien som følge av vanskelige kjøreforhold. Her fra Namdalseid. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Han tror det handler om at ansvaret nå ligger hos entreprenørene.

– Det er penger det handler om.

Resultatet blir at Lidén kjenner seg utrygg på veien.

– Det skal ikke være meningen at vi må kjøre med kjettingene på for å ta oss fram. Veiene skal jo være framkommelige. Når bilene ligger i grøfta, er det for sent.

– Blant de mest ufordrende strekningene

Avdelingsdirektør for Midtre Hålogaland i Statens vegvesen, Geir Hartz Jørgensen legger ikke skjul på at Bjørnfjell er blant de mest ufordrende strekningene på det nordnorske vegnettet.

– Vi utreder mulige tiltak for å bedre forholdene og regulariteten. Vi håper at man i neste NTP fra 2022 kan få midler til å kunne ta spesielt tak her.

Avdelingsdirektør for Midtre Hålogaland i Statens vegvesen Geir Hartz Jørgensen sier Bjørnfjell er blant de mest utfordrende strekningene i nord. Foto: Martin Mortensen / NRK

Han sier de setter pris på tilbakemeldingene fra både langtransportsjåfører og andre. Likevel deler han ikke Lidéns syn på at vegvedlikeholdet har dårligere kvalitet i år.

– Det er ingen ting i dagens kontrakter som skulle tilsi at dette er noe annerledes enn tidligere år, sier Jørgensen.

Med et stort vegnett, er det også umulig å unngå avvik, mener han.

– Vi kan ikke gjennomføre en vintersesong uten å oppdage avvik på det utførte arbeidet. Vi ser at det kunne vært gjort flere tiltak på Bjørnfjell som for eksempel på stigningene. Dette er ei strekning vi også i dagens kontrakt skal ha et spesielt fokus på, sier han.