Fortsatt streikefare: Nå starter forhandlingene

Fra fredag kan det bli streik ved Bodø lufthavn dersom det ikke blir enighet i meklingen om brann- og redningstjenesten på flyplassen. Det vil ramme tusenvis av passasjerer.

Onsdag formiddag satte partene seg ned ved forhandlingsbordet hos Riksmekleren. Konflikten gjelder opprettelse av tariffavtale for brann- og havaritjenesten ved Bodø lufthavn, som er satt ut på anbud til Falck fra Avinor.

– Vi ligger minimum 15.000 kroner under gjeldende lønn i måneden, ifølge Ruben Frendal, som er tillitsvalgt i Falck Brann og Redning.

Arbeidstakersiden hevder at lønnstilbudet fra det danske konsernet Falck ligger langt under det LO Stat og NTL kan akseptere.

Avinor satte brann- og redningstjenesten ved lufthavnen ut på anbud. Tjenesten ble tidligere drevet av Forsvaret. Falck vant anbudet og har nå kontrakt på å drive brann- og redningstjenesten i to år. De ansatte i Falck var tidligere ansatt i Forsvaret, ikke i Avinor.

Avinor beklager

– Dette er selvfølgelig et veldig dårlig tidspunkt for en streik, og vi beklager det sterkt. Konsekvensene kan bli store for mange på et sårbart tidspunkt. Mange skal hjem til jul, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud ved Avinor til NRK.

Det er satt av to dager til meklingen som foregår mellom LO Stat og Spekter på vegne av NTL og Falck. Dersom de ikke kommer til enighet, vil store deler av flytrafikken i Nord-Norge bli berørt fra klokka 13 fredag. Jagerfly, helikoptre og ambulansefly vil ikke bli rammet av en eventuell streik. Fristen for å komme til enighet er satt til midnatt natt til fredag.