Fortsatt flytrøbbel i nord – Lisbeth måtte overnatte på feltseng

SISTE: Flyplassen i Bodø blir stengt frem til klokka 09.00, forteller driftssjef Roger Henriksen i Avinor.

Årsaken er at vinden er så sterk at det ikke er mulig å få fjernet is fra vingene på flyene.

Flyplassen i Bodø ble stengt torsdag kveld som følge av uvær.

– Det været vi har, spesielt i nord, gjør at vi får kanselleringer i hele landet. Det handler om at vi ikke får flyene dit vi skal og ikke crew dit vi skal, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe til NTB.

Flere passasjerer ble nødt til å overnatte i avgangshallen. En av dem er Lisbeth Holsæter. Hun har tilbragt natta på en feltseng.

– Jeg har venta siden i går formiddag på å komme meg avgårde til Stokmarknes, forteller hun til NRK.

– Sliter også i Lofoten og Helgeland

– Det blåser mye og er glatt. De har prøvd å strø, men sanden blåser av med en gang, sier Brandvoll.

Dermed er det stans i all trafikk fra flyplassen inntil videre.

– Vi sliter også i Lofoten og Helgeland. Vi kommer ikke ned og ikke opp, sier hun.

Problemene merkes også på Tromsø lufthavn, hvor tolv avganger og åtte ankomster er innstilt fredag morgen.

På Vestlandet herjer ekstremværet «Aina», men der er det foreløpig ikke full stopp.

– Det er en del bygevær. Vi kommer ned noen steder, men må fly over noen steder, opplyser Brandvoll.