Fortsatt fleire kvinner som vil bli politi

Opptaksprosessen til Politihøgskulen er overstått, og tala for 2023 er klare. Det er framleis ein høg andel kvinner som kjem inn.

Av tilboda om studieplass som gjekk ut i hovudopptaket, gjekk 54,5 prosent til kvinner.

Til samanlikning var kvinneandelen 49,7 prosent i 2022, mens den i 2021 var 59 prosent. Alle søkarar må dekke alle opptakskrav, som medisinske krav, krav til plettfri vandel og dei må bestå fysiske testar.

Dei må også bli funne som eigna av opptaksnemnda.

–Generelt er det slik at kvinner gjerne har høgare poengsummar enn menn, og derfor ser ein gjerne at dersom poenggrensene aukar, så aukar også kvinneandelen, seier Linn-Hege Lauvset på Politihøgskulen til NRK.

Same året som politiutdanninga feira 100 år, i 2020, var kvinner i fleirtal for første gong. Då var 51 prosent av dei som starta si treårige utdanning ved Politihøgskolen kvinner.

–Det viktigaste for Politihøgskolen er at vi sit igjen med eit solid tal godt kvalifiserte søkarar når opptaksprosessen er ferdig, og det ser vi at vi gjer i år også. At poenggrensene aukar i opptaket er eit teikn på at utdanninga er populær og at det er hard konkurranse om studieplass, seier ho.