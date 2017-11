Fortell oss hvem du vil skal bli Årets Nordlending

– Det er viktig at vi går bredt ut og får gode navn fra hele Nordland. Det fins så mange ildsjeler, og det er viktig at vi ser dem, sier fylkesordfører og jurymedlem Sonja Alice Steen.

– Skrur oss i hop

I år består juryen foruten henne av direktør Mariann Meby i Bodø næringsforum, distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen i NRK og sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland.

– Man skal aldri undervurdere enkeltindividets glød, engasjement og stå-på-vilje. Disse bærer fram samfunnet kollektivt, ved å mobilisere folk rundt seg på forskjellig vis. Skrur oss i hop, og bygger det nordlandske laget, sier Meby.

– Her er det snakk om å løfte fram de positive kreftene, sier Undrum Jacobsen.

Her kan du fylle ut hvem du mener bør bli Årets Nordlending.

Forslag kan sendes inn ved å bruke skjemaet eller på e-post til nordlending@an.no.

Mer enn 10.000

Avisa Nordland startet med kåringen allerede i 2002, og i 2009 kom NRK Nordland med på laget. I fjor kom det inn 126 ulike navn på kandidater, og mer enn 10.000 ga sin stemme før Marion Anne Knutsen mottok prisen.

Fristen for å nominere kandidater denne gang, er fredag 17. november.

– Nordland er et langstrakt fylke. Det kan være vanskelig å se hverandre. Vi oppfordrer folket til å sende inn kandidater nå, for når juryen har plukket ut de ti, er det for sent å nominere andre, minner Hanssen om.

Statuttene

Statuttene til prisen lyder som følger:

«Årets Nordlending har gjennom personlig innsats det siste året bidratt til trivsel og utvikling for nordlendingene og/eller framstått som eksempel på nordlendingenes skaperkraft og stå-på-vilje.

Årets Nordlending kåres av en jury nedsatt av NRK Nordland og Avisa Nordland, etter en bred høring blant Nordlands befolkning.»

Alle typer mennesker

Man er på jakt etter alle typer mennesker i alle funksjoner – fra hverdagsheltene i lokalmiljøet til dem som har gjort noe for hele fylket innen ulike felt, det være seg næring, sport eller kultur.

Juryen understreker også viktigheten av å gi en god begrunnelse sammen med nominasjonen.

– I utgangspunktet er det en kvart million mennesker som stiller likt på startstreken, og så begynner prosessen med å finne fram til de nominerte, sier Hansen.

Etter at juryen har funnet fram til ti kandidater, vil publikum få anledning til å gi sine stemmer. De ti kandidatene vil også bli presentert i Avisa Nordland og NRK Nordland.

Årets Nordlending 2017 kåres like før jul.