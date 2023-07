Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier til Klassekampen at de nordiske forsvarssjefene står bak et felles innspill om å få en fremskutt kommando i Nord-Europa.

Han ønsker å legge dette fremskutte Nato-hovedkvarteret til Reitan i Bodø.

Det betyr i så fall at Nato-personell fra blant andre USA, Canada, Nederland kommer til Bodø for å jobbe.

NUPI-forsker Per Erik Solli sier forslaget ikke er helt urealistisk, men understreker at er mye som gjenstår.

Forsvarets operative hovedkvarter støtter anbefalingen og ser flere fordeler med dette.

Fungerende Bodø-ordfører Ola Smeplass (SP) jubler for forslaget og ønsker Nato velkommen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Bodø har en lang historie med Forsvaret. Nå kan fylkeshovedstaden i Nordland få en sentral rolle i Nato.

For med både Finland og Sverige på vei inn i forsvarsalliansene, vil alle de nordiske landene snart være samlet.

Det skjer etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan denne uka ga sitt ja til svenskene.

Nå går de nordiske forsvarssjefene sammen om et felles innspill om å få en fremskutt kommando i Nord-Europa, skriver Klassekampen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen bekrefter overfor Klassekampen at Norge ønsker at dette skal ligge i Bodø.

– Vi ønsker ikke å etablere ny infrastruktur, og vil benytte den eksisterende. Norge har en flott og svært velfungerende base utenfor Bodø, som er Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), sier han.

Nærmere bestemt på Reitan. Derfra har FOH overordnet kontroll over militære aktiviteter i Norge og utlandet.

Ekspert: – Ikke urealistisk

Per Erik Solli synes det er spennende signaler fra forsvarssjefen.

Solli er seniorrådgiver ved Nord universitet og forsvarsanalytiker ved NUPI.

Brigader Håkon Warø i Forsvarets operative hovedkvarter støtter forslaget. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Der jobber han med nettopp sikkerhetspolitikk og forsvarssamarbeid i nord.

– Det er definitivt ikke urealistisk at det legges til Bodø. Forsvarssjefen argumenterer jo med at det er bedre å bruke det vi har enn å bygge nytt, forklarer Solli og understreker at mye gjenstår:

– Det er viktig at forsvarssjefen tok dette fra bakrommet og inn i det offentlige rom. Men dette bestemmer ikke Norge alene. De andre nordiske landene og Nato vil også ha et ord med i laget, påpeker han.

Solli forklarer at det nå er snakk om at alle de fem nordiske landene skal knyttes til det samme hovedkvarteret, men at dette ikke endelig er vedtatt.

I så fall kan de bli plassert under Norfolk-kommandoen i den amerikanske delstaten Virginia, som er alliansens hovedkvarter i nordvest.

– Det er under Norfolk forsvarssjefen ønsker at Bodø skal være en fremskutt base. Med personell fra blant andre Canada, USA, Storbritannia og Nederland, blant andre, til Reitan, sier Solli.

Nato har også et hovedkvarter i Napoli i Italia og i nederlandske Brunssum.

FOH: – Vil gi flere fordeler

Ved Reitan i Bodø er de veldig positive til ønsket om å legge et fremskutt hovedkvarter dit.

Divisjonssjef, og øverste sjef i FOH nå i sommer, Håkon Warø støtter forsvarssjefens anbefaling.

Han understreker det er en politisk beslutning som først må tas.

– Men det er lurt å koble seg på et hovedkvarter som allerede fungerer, som kjenner nordområdene og som vil bli enda bedre om vi får Nato representert her.

– Det betyr i så fall at offiserer som i dag jobber i Norfolk-kommandoen kommer til Bodø og jobber tett sammen med oss. Det gjør at vi kan se på situasjonen i Nordområdene med de samme øynene, fra det samme stedet – og med samme tidsforskjell.

Ordfører-vikar ønsker velkommen

Fungerende Bodø-ordfører Ola Smeplass (Sp) sier de har jobbet lenge politisk for en slik løsning.

– Det er kjempehyggelig at forsvarssjefen foreslår dette. Vi applauderer det og ønsker Nato er hjertelig velkommen hit.

Varaordfører Ola Smeplass jubler for forsvarssjefens forslag. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Gledelig at forsvarssjefen er enig i at FOH bør bli Nato-base. Dette har vi jobbet lenge for, supplerer Ann-Kristin Moldjord. Hun er Arbeiderpartiets ordførerkandidat.

Høyres ordførerkandidat, Odd Emil Ingebrigtsen, omtaler forslaget som «veldig spennende».

– Jeg synes Bodø må legge til rette alt vi kan for at Nato skal føle seg velkommen hit. Det viser en økt Nato-tilstedeværelse i nord, og i den krigssituasjonen vi er i nå, er det viktig å ønske Nato velkommen.

Ola Smeplass minner om at flystasjonen i Bodø ble vedtatt lagt ned i 2012 av stortingspolitikerne.

– Dette viser at Forsvaret tenker på Bodø som forsvarsby. Det vil si at Bodø i større grad blir en internasjonal by, og sikrer samtidig forsvarets tilstedeværelse i lang tid.

– Kan det ikke gjøre Bodø mer utsatt sikkerhetsmessig?

– Den vurderingen blir vanskelig for oss lokalpolitikere ta. Jeg har som utgangspunkt at jo mer forsvar vi har til stede, jo sikrere er vi.

Brigader Håkon Warø ved FOH støtter langt på vei Smeplass.

– Det har allerede vært militær aktivitet lenge i Bodø, og vi tror ikke det vil gi økt risiko.