– Vi har ingen beredskap. Den beredskapen vi har er basert på frivillighet blant de ansatte. Situasjonen for å beholde personell er alvorlig, sa Hanna Sesselja Mikalsen i Befalets fellesorganisasjon til NRK etter møtet med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Hanna Sesselja Mikalsen. Foto: Forsvaret

Besøket til Bakke-Jensen skjer i underkant av tre uker etter at forsvarssjef Haakon Brunn-Hanssen fikk samme beskjed da han besøkte Andøya.

Flere ansatte har sluttet etter at Stortinget i 2016 vedtok å legge ned Andøya flystasjon og flytte basen for overvåkingsflyene til Evenes. Den siste tida har tillitsvalgte ropt varsku om at oppdraget med å overvåke havområdene i nord, kan stå i fare dersom enda flere slutter.

– Det trenger ikke nødvendigvis å gå så lang tid. Det holder at de rette personene går ut døra. Det kan være så tidlig som etter sommeren, eller det kan skje til neste år. Det avhenger av enkeltpersoner og hva de bestemmer seg for, sier Mikalsen.

Etter planene skal Andøya fases ut når Norge får nye overvåkingsfly. Basen på Evenes skal være operativ i 2022.

Sist uke skrev Aftenposten at 30 personer har sluttet, mens ytterligere 20 vil gjøre det om de får seg annet arbeid og ikke vi flytte til Evenes.

– Jeg tar de tillitsvalgte og stasjonssjefen på høyeste alvor. Det gjør også forsvarssjefen. Han er i full gang med å se på tiltak for å skape en mer forutsigbar situasjon for de ansatte, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen etter møtet.

Han understreker at de skal legge til rette for gode tiltak i overgangsfasen.

– Det gjelder å ha personell til stede for å gjøre en god jobb nå og det gjelder å legge en god plan for å omskolere personellet for å klart når til ny flytype og ny base er på plass.

Viktigere med alliert øving i nord

Overvåkingsflyene på Andøya søker etter ubåter og kontrollerer fisket i nordområdene. I tillegg spiller de en sentral rolle i krisesituasjoner.

Ifølge de tillitsvalgte ved Andøya flystasjon er det spesielt blant teknikerne at mangelen er kritisk. Foto: Torbjørn Kjosvold / FORSVARET

Forsvarsministeren besøkte Andøya mens flere amerikanske overvåkingsfly opererer ut fra basen. Bakke-Jensen tilbakeviser at dette er som en følge av den norske personellmangelen.

– Amerikanske, britiske og andre allierte overvåkingsfly har operert fra Andøya, fra Bodø og fra andre norske flyplasser i mange, mange år. Dette er en del av dette øvingsmønsteret. Nato sier at oppdraget i Nord-Atlanteren er blitt viktigere på grunn av den sikkerhetssituasjonen vi er i nå. Det tar vi ad notam og øver mer på det gamle oppdraget.

– Så de er ikke her for å gjøre Norge sin jobb?

– Nei. Det å ha situasjonsforståelse for Atlanteren er et gammelt øvingsoppdrag som vi har gjort sammen med de allierte i mange, mange, mange år. Det er det som skjer nå også.