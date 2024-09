– Vi hadde faktisk et møte med Forsvarssjefen senest i dag tidlig, sier ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen (H) til NRK.

Kommunen er i startgropa for et gigantisk byutviklingsprosjekt som har fått navnet Ny by, ny flyplass.

Prosjektet har en prislapp på opp mot 7 milliarder kroner, og kalles både «en stor mulighet» og «galskap». Staten betaler en stor del, Avinor tar sin del av regninga og Bodø kommune må i alle fall ut med 1,4 milliarder kroner.

Samtidig sliter kommunen med økonomien, og en plass på den utskjelte Robek-lista truer i bakgrunnen.

Slik ser regnestykket ut for Ny by, ny flyplass Selve flyplassen: Staten: 2,2 milliarder

2,2 milliarder Avinor: 1,8 mrd. kroner eller er det 2,6 milliarder? Eller er det 2,2 milliarder?

1,8 mrd. kroner eller er det 2,6 milliarder? Eller er det 2,2 milliarder? Bodø kommune og Nordland fylkeskommune: 1,4 milliarder kroner I tillegg skal staten finansiere: 500 millioner til bygging av nye veier til flyplassen

400 millioner til flytting av 330 skvadronen Kilde: Bodø kommunes nettside og dokumenter fra Bodø kommune

Men nå har det kommet en aktør på banen som kan gjøre den økonomiske situasjonen rundt Ny by, ny flyplass litt lettere for Bodø.

Forsvaret vil ha deler tilbake

Utgangspunktet for prosjektet startet i 2012, da et stortingsflertall vedtok å legge ned den militære flybasen i Bodø.

Kommunen bestemte seg da for å kjøpe opp de 2.900 dekarene, som tilsvarer om lag 414 fotballbaner.

Målet er å bygge ny flyplass 900 meter vest for dagens flybase, og byggingen er allerede i gang.

De store arealene som blir stående igjen fra den gamle flyplassen, skal brukes til både boliger og næringsbygg.

Men mye har skjedd siden de første planene først ble lansert. Russlands angrepskrig i Ukraina har forandret sikkerhetsbildet i Europa.

Nå vil Forsvarsbygg kjøpe tilbake deler av den gamle flyplassen, som en del av beredskapen i Forsvarets langtidsplan, viser et dokument fra kommunedirektøren i Bodø:

Forsvarsbygg har vært tydelig på at de ønsker å kjøpe tilbake eventuelle aktuelle områder. Det vil i så fall ta ned den økonomiske risikoen i det store ny by-prosjektet. Samtidig endrer dette prosjektet ved at en del areal ikke vil kunne benyttes til byutvikling. Kjell Hugvik

– Tanken er at Bodø skal fungere som en beredskapsbase som brukes i øvelser og ved en eventuell krig. Det er ikke snakk om en permanent flybase. Men prosessen rundt dette har akkurat startet, sier Odd Emil Ingebrigtsen.

Odd Emil Ingebrigtsen, ordfører i Bodø. Foto: Petter Strøm / NRK

Tor Øverland er distriktssjef for eiendomsforvaltningen i Forsvarsbygg. Han ønsker ikke å stille til intervju på nåværende tidspunkt.

Men han bekrefter at de vurderer mulighetene sine i Bodø.

I forrige uke var saken oppe i formannskapet i Bodø kommune. De vedtok enstemmig å jobbe videre for å la Forsvarsbygg få ta over deler av området for Ny by, ny flyplass.

Formannskapet mener en slik overtakelse vil gi flere fordeler:

Viktige penger i kassa

Ordfører Ingebrigtsen sier at dette først og fremst handler om at Bodø kommune ønsker å bidra til å sikre en best mulig sikkerhet og beredskap i Norge.

– Da Russland invaderte Ukraina, var det nok mange som fikk seg en vekker. Verden har forandret seg. Bodø er en urban forsvarsby, og har vært en forsvarsby siden krigen. Vi har mye militær infrastruktur som Forsvaret har behov for. Da mener vi det er viktig at Bodø skal stille opp, sier han.

Men Ingebrigtsen legger ikke skjul på at en avtale med Forsvarsbygg også kan bety viktige penger i kommunekassa. Og aller helst vil de inngå en langsiktig leieavtale.

– Dette er jo et prosjekt som med et 50-100-årsperspektiv. Med en langsiktig leieavtale vil vi sikre en kontantstrøm over tid.

Forsvarsbygg ønsker per nå ikke å svare på spørsmålet om kjøp eller leie.

Kan åpne for nye arbeidsplasser

I tillegg kan dette styrke Bodø sine muligheter for å få flere nye arbeidsplasser til byen.

Bodø kommune har nemlig et uttalt mål om å styrke Bodøs posisjon i et forsvarsperspektiv.

Blant annet ligger Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) like utenfor Bodø. Kommunen ønsker å styrke FOH sin rolle i Norge, Norden og Nato. For eksempel ved å jobbe for at Bodø blir foretrukket når nye nasjonale funksjoner innen sikkerhet og beredskap skal fordeles.

En slik rolle kan bety viktige arbeidsplasser til Bodø, mener Odd Emil Ingebrigtsen.

Ordfører Odd Emil Ingebrigtsen er klar på at Bodø skal legge til rette for Forsvaret. Foto: Petter Strøm / NRK

Det var et av temaene som ble diskutert under torsdagens møte med Forsvarssjefen.

– Vi benyttet oss av muligheten til å fortelle at Bodø selvfølgelig stiller opp for Forsvaret. Så gjorde vi oppmerksom på en del muligheter som finnes her i byen, sier Ingebrigtsen.

Og i den forbindelse mener formannskapet at det er viktig å lege til rette for at en deler av arealet for Ny by, ny flyplass er tilgjengelig for Forsvaret.

– Tilbake der vi var under den kalde krigen

Forsvarsanalytiker Per Erik Solli påpeker at denne snuoperasjonen fra Forsvaret kommer i kjølvannet av at Regjeringen har gjort det klart at de vil ha aktivitet på Andøya, Værnes, Sola og nevnte Bodø.

– De ønsker at det skal være mulig for allierte flyskvadroner å komme hit i fredstid å øve, og de fire stasjonene skal ha kapasitet til å ta imot allierte forsterkninger i krise og krig.

Per Erik Solli er klar på trenden som begynte etter den kalde krigen nå har snudd. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Etter den kalde krigen har Sverige, Danmark og Norge nedbemannet volumet på forsvaret og antall baser tilgjengelig for militære formål, forteller Solli.

– Den trenden har nå snudd og vi er tilbake der vi var under den kalde krigen. Det er forventet, og den utviklingen vi så etter den kalde krigen har definitivt snudd.

– Er det lurt å bygge ned, for å så bygge opp igjen?

– Det handler om strategiske valg under visse forutsetninger. Det er viktig å ikke tviholde på strategiske planer når forutsetningene endrer seg. Det har skjedd i Norge og vi er nødt til å ta ansvar, svarer Solli og legger til:

– Dessverre er ikke alle beslutninger tidsriktige, men det er lett å være etterpåklok.

På spørsmål om hvorfor Bodø, som i sin tid ble bortprioritert, nå igjen kan bli prioritert svarer Solli at Norge trenger kapasitet i Nord-Norge.

– Det er veldig få flyplasser å bruke i Nord-Norge. Bodø er en av de, så vi må se på hvor mye som kan gjenbrukes for å ta imot allierte fly.

Men hva vil en slik overtakelse bety for selve Ny by, ny flyplass-prosjektet?

Endrer svært lite

Visjonene for den nye bydelen er store. Planen er å bygge flere tusen nye boliger og næringsbygg i en helt ny og miljøvennlig smartby der den gamle flyplassen lå.

Tor Øverland i Forsvarsbygg skriver til NRK at det er for tidlig å si noe om hvilke arealer og bygg Forsvarsbygg ser for seg å ta i bruk.

Ordfører Odd Emil Ingebrigtsen kan heller ikke komme med så mange detaljer:

– Det er en veldig innledende prosess, så blir det vanskelig å gå i detaljer på det. De områdene Forsvaret primært har behov for, er der det er en del militær infrastruktur, sier han.

Dagens flyplass består for eksempel av flere shelter for jagerfly som kan være aktuelle å ta i bruk igjen.

F-16 hadde lenge hjemplass i Bodø, nå kan det bli aktuelt å bruke shelterne igjen. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Men Ingebrigtsen føler seg trygg på at de ikke trenger å skalere ned planene.

– Slik vi ser det, så er det fullt mulig å kombinere det med det byutviklingsprosjektet vi skal i gang med, sier Ingebrigtsen.

Blant annet er kommunen tydelig på at dersom Forsvarsbygg må de legge til rette for ekstra støyskjerming, dersom de skal få ta over deler av området,

– Skal de nyttegjøre seg av de jagerflyshelterne som er her, er det også viktig å etablere en ny taksebane som går inn til den nye rullebanen for å sikre støyskjerming mot resten av byen, sier Ingebrigtsen.

I dokumentet fra kommunedirektøren står det at Forsvarsbygg jobber for å fatte en avgjørelse innen utgangen av året.

Tor Øverland i Forsvarsbygg ønsker ikke å kommentere på det.