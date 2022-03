Meier Hansen hadde et stort ønske om å komme inn i Forsvaret og ble sjokkert da han fant ut at han ikke engang ble innkalt til sesjon.

Årsaken?

En mild ADHD-diagnose.

– Jeg ble jo veldig lei meg, og egentlig litt sur og sint, sa han da NRK fortalte hans historie tidligere i mars.

Flere tok til orde for at Forsvarets ADHD-praksis kunne være ulovlig.

Ba statsråden ta grep

– Jeg syns det er feil å sette folk i en boks hvor de ikke hører hjemme. Man må kunne få en individuell vurdering av sin helse basert på det man klarer.

Det sier Dagfinn Olsen.

Frp-politikeren har bedt Forsvarsministeren ta grep. Selv har han en sønn med diagnosen, og han er tydelig på at det ikke er begrensende.

– Man kan ikke sette folk i en bås.

Slik fungerer Forsvarets helsekrav Ekspandér faktaboks Helseprofilen består av ti kategorier med vurdering fra 1 (dårligst) til 9 (best). Om man har karakter 4 eller dårligere, regnes man som «ikke feltdyktig». En person med ADHD vil automatisk få nedskrevet sin helseprofil til karakter 4. Det vil si at man ikke blir innkalt til sesjon. Og i praksis vil det derfor si at en med ADHD-diagnosen ikke kan få en individuell vurdering. Dette vurderes strengt: ADHD

Allergisk sjokk

Alvorlige psykiske lidelser

BMI (for høy eller lav)

Daglig medisinering

Diabetes

Epilepsi

Hepatitt B, hepatitt C og hiv

Inflamatorisk tarmsykdom

Leddlukasjoner

ME (utmattelsessyndrom)

Skiveutglidning (prolaps)

Slankeoperasjon

Slitasjegikt i vektbærende ledd

Spiseforstyrrelser (anoreksi og bulimi) Dette vurderes mindre strengt: Allergi

Angst

Astma

Barneepilepsi

Beinhinnebetennelse

Cøliaki

Depresjon

Eksem

Fargesyn

Hørsel

Kjønnsskifte

Laktoseintoleranse

Migrene

Plager med knær og/eller rygg

Plattfot

Psoriasis Kilde: Forsvaret

Nå ser det ut som om han blir hørt.

For i et svar på Olsens spørsmål, skriver forsvarsministeren at de nå har bedt Forsvaret om å endre praksisen. Statsråden mener at det ikke er noen grunn til at ikke hver enkelt skal få en reell vurdering av om de er tjenestedyktig.

NRK har bedt om et intervju med forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Departementet viser til svaret som er gitt til Stortinget.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen har bedt Forsvaret om å endre praksisen, slik at hver enkelt med ADHD får en individuell vurdering. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Endrer praksisen

Forsvaret har på sin side bekreftet at de vil endre praksisen.

– Personer med ADHD-diagnose vil få anledning til å få sin helse individuelt vurdert på bakgrunn av fremsendt egenerklæring og erklæring fra spesialisthelsetjenesten. Dersom personen blir vurdert tjenestedyktig, vil vedkommende bli innkalt til sesjon og videre vurdert for førstegangstjeneste, på lik linje med andre vernepliktige, skriver Enoksen i svaret.

Det får Meier Hansen til å juble.

– Det er supert for folk som virkelig har lyst å komme seg inn i Forsvaret at denne saken bidrar til at det går framover.

For hans egen del er forsvarskarrieren over før den har begynt.

Meier Hansen håper at andre slipper å oppleve det samme som ham. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Jeg har allerede begynt på en annen karriere. Å sette den på pause for Forsvaret, vil være å skyte seg i foten. Men det er fantastisk hvis min sak bidrar til en bedring, sier han og fortsetter:

– Jeg var skuffet over at jeg ikke fikk en individuell vurdering, og jeg håper at flere ikke vil oppleve det samme, sier han.

Gjennomgår reglene

Bare siden november i fjor har Likestillingsombudet fått sju henvendelser om Forsvarets ADHD-praksis.

– Det å gi automatisk avslag til dem med ADHD, kan være ulovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven, sier seniorrådgiver Ingvild Sund til NRK.

Har dere tatt stilling til om dere bryter loven? Ekspandér faktaboks Fra oberst Pål Svarstad, nestkommanderende FPVS: «I forsvarslovens formålsparagraf (§ 1) står det blant annet at loven skal sikre Forsvarets operative evne gjennom allmenn verneplikt og tjenesteplikt, sikre Forsvaret egnet bemanning og ivareta de vernepliktige og de tjenestepliktige. Det er Forsvarets behov som er styrende for hvor mange og hvem som skal kalles inn til førstegangstjeneste. Dette er regulert i forsvarsloven med tilhørende forskrift. Av et årskull på ca. 60.000 sesjonspliktige er det i dag ca. 23 000 som kalles inn til sesjon. Av disse blir ca. 12 000 innkalt til førstegangstjeneste, hvor i overkant av 9 000 soldater årlig fullfører førstegangstjenesten. Når Forsvarets behov for å utdanne soldater tilsier at det antallet som skal kalles inn til førstegangstjeneste er mindre enn årskullet, innebærer dette at Forsvaret må kunne velge ut de av årskullet som antas å være best egnet til tjeneste. Med et mindre, men mer kompetansedrevet forsvar, må Forsvarets behov og de krav som Forsvarets stiller til helse, kvalifikasjoner og egenskaper, tillegges vesentlig vekt ved utvelgelse av personer som skal kalles inn til førstegangstjeneste. Seleksjon av de som er best egnet og best skikket til tjeneste i Forsvaret, slik forsvarsloven fastsetter, vil nødvendigvis innebære en forskjellsbehandling. Likestillings- og diskrimineringsnemnda har tidligere fattet vedtak om at Forsvarets sesjonsordning er ikke i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 overfor personer med ADHD (Sak 25/2011).»

Høyre-politiker Bård Ludvig Thorheim har selv bakgrunn fra Forsvaret og etterretningstjenesten. Han mener det er kjempegode nyheter at Forsvaret nå ser ut til å endre sin praksis.

– Det er åpenbart at Forsvaret må ta inn dem som er topp motivert til å gjøre en god jobb der. Med historiene man hører, er det god grunn til å tenke at man kanskje går glipp av personell som er motivert og som kan gjøre en veldig god jobb, sier han.

Les også: Nå forlater «Ragnar» havna i Narvik: Kapteinen takker for at de slapp å ro hjem

Samtidig er Torheim tydelig på at man ikke må gå for langt i å tenke diskriminering når det gjelder Forsvarets opptakskriterier.

– En av tingene som vurderes, er det helsemessige opp mot at man kan være stridsdyktig. Det å være i Forsvaret er i ytterste konsekvens brutalt. Man kan ikke la diskrimineringshensyn overstyre ei vurdering av stridsdyktighet, sier han.

Forsvaret er i gang med en revidering av retningslinjene, og ifølge forsvarsministeren legger det nye utkastet opp til en større grad av individuell vurdering av kandidatenes funksjonsevne.