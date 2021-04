Innfører reiseforbud til Lofoten etter at 59 soldater dro på organisert «heisatur»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I et brev som ble sendt fra Forsvarsstaben i mars, til alle avdelinger, er tittelen kort og godt:

«Stans av reiser til Lofotområdet».

Ordren kommer etter en henvendelse fra Statsforvalteren i Nordland med bakgrunn i bekymring om økt smitte i regionen.

Lofotposten omtalte i mars at 59 soldater var på velferdstur til Svolvær. Ifølge avisen var turen arrangert av Forsvaret, og ikke et privat arrangement.

Kommuneoverlege Jan Håkon Juul i Vågan setter stor pris på reisenekten.

– Dette er fornuftig.

– Faller på egen urimelighet

Det var kommuneoverlegen som selv tok kontakt med Statsforvalteren etter at han fikk nyss i at Forsvaret gjennomførte velferdstur til Lofoten. Da hadde han vært i dialog med dem som organiserte turen, men følte ikke han ble hørt.

Kommuneoverlege i Vågan, Jan Håkon Juul. Foto: John Inge Johansen / NRK

– De har ikke villet ta hensyn til de rådene jeg har gitt. Jeg har også kontaktet Statsforvalteren, som er enig med meg om at dette må tolkes som både ulovlig i forhold til hvor mange som kan delta på et arrangement og i strid med alle råd. Likevel er disse soldatene nå ankommet kommunen, sa han til Lofotposten i mars.

Tidligere denne uken ble det kjent at Sætermoen leir har et større utbrudd. Juul sier dette understreker at forsvaret ikke er skånet for smitte.

– De brukte som argument at de lever i sin egen boble, og ikke har smitte under sine velferdsturer. Det faller nå på sin egen urimelighet.

Tar Statsforvalteren på alvor

Etter bekymringsmeldingen fra Juul tok Statsforvalteren i Nordland kontakt med Forsvaret. Forsvarsstaben drøftet bekymringen om økt smitte i Lofoten og ga dermed sin konklusjon:

Det skal ikke gjennomføres unødige reiser, herunder velferdsturer, til området Lofoten. Forsvarsstaben presiserer Forsvarets ansvar om å bidra til så lav smittespredning som mulig gjennom begrenset reisevirksomhet.

Thomas Gjesdal, pressevakt i Forsvaret, forteller at det var en selvfølgelig at de tok Statsforvalteren på alvor.

Thomas Gjesdal sier de tar Statsforvalteren på alvor. Nå får ingen reise på organisert velferdstur til Lofoten de neste månedene. Foto: FORSVARET

– De ba Forsvaret om å unngå reiser til Lofoten for å hindre smittespredning i området. Det tar selvfølgelig vi til oss og følger den bekymringsmeldingen, sier han til NRK.

Han forteller at de er kjent med at det var en velferdstur i området, men at de tok utgangspunkt i det Statsforvalteren skrev før de gjorde en avgjørelse.

Juul sier til NRK at det er fint Forsvaret hører på slike råd. Han legger også til at det er mange i Lofoten som har ofret mye for å hindre smitte.

– Mange lar være å møtes, selv om det er mer nødvendig enn at en gjeng ungdommer skal dra på «heisatur» til oss. Det er noe med signaleffekten når staten legger til rette for å bryte de nasjonale rådene.