Har du noen gang lurt på hva som skjer med ting som kastes foran en jetmotor?

I denne episoden av serien «Ikke gjør dette mot klimaet» får du endelig svar på dette spørsmålet.

Newtons nye serie skal skape økt bevissthet om klima og hvordan fremtidens naturkatastrofer kan påvirke oss. Eksemplene går fra det helt ordinære til det helt vanvittige.

Denne uken er temaet vind. Hva er vel bedre enn å stille opp en flere hundre kilo tung campingvogn rett bak et F-16 jagerfly, og gi full gass?

– Vi har noen spinnville produsenter. Da falt selvfølgelig valget på å få tak i et F-16-fly slik at vi kunne lage «verdens sterkeste vind», sier programleder Dennis Siva Lie.

Du trenger javascript for å se video.

Moro med F-16

Flere av Norges F-16-fly er stasjonert ved Bodø Flystasjon, der eksperimentet til Newton finner sted.

Flyet blir boltet fast i bakken, før 100.000 hestekrefter slippes løs. Kraften i jetmotoren tilsvarer hele 12 tonn.

Du kan jo tenke deg hvordan det føles for campingvogna som stod like bak flyet.

– Først tenkte jeg det var urealistisk å sende av gårde vind i 1000 kilometer i timen mot campingvogna. Da vi så ødeleggelsene, tenkte jeg at dette skjer jo faktisk under kraftige stormer. Det trenger ikke engang å være så kraftig vind før ødeleggelsene blir svært store, sier Lie.

Newtons programledere Markus Rydningen Munkeby (t.v.), Dennis Siva Lie (midten) og Helle Kjøl-Johansen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Sammen med sine medprogramledere Helle Kjøl-Johansen (12) og Markus Rydningen Munkeby (13) fikk de en opplevelse de sent vil glemme.

– Jeg begynte å skjelve i hele kroppen. Jeg har aldri stått så nærme et fly som tar av eller et F-16-fly for den saks skyld. Det føltes ut som noen sto bak deg og ristet i skuldrene dine med full kraft, sier Lie.

Håper å øke interessen for klimaet

Prosjektleder Ole Petter Klepp håper å gi et bilde på hvordan vind kan påvirke omgivelsene og livene våre.

– Det er litt galskap, men det handler om å få det spektakulært. Tiåringer er ikke nødvendigvis interesserte i klima. De vet at det er endringer, men vet lite om hva det er, og er lite interessert i det. Vi må spille det opp til å bli litt ekstremt til å bli «hooka» til å se på det.

Det var ikke så mye igjen av campingvognen etter eksperimentet. Alt ble etterpå resirkulert og ryddet opp. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

I episoden gir Markus Rydningen Munkeby tre råd til å spare strøm, og dermed også spare klimaet:

Ikke stå lenge i dusjen! Det bruker mye strøm. Bruk genser inne, for noe av det vi bruker mest strøm på er å varme opp husene våre. Skru av lyset når du går ut av rommet.

Programleder Lie håper at TV-serien vil fenge de unge og kanskje skape et større engasjement.

– Vi setter det inn i vår egen bakgård på en måte. Vi håper at vi kan få unge til å bli klare over at de kan være med på å endre fremtiden.

For ordens skyld:

Campingvognen er skrotet og var ødelagt i utgangspunktet. Den er hentet fra Miljøstasjonen i Bodø. Alle resirkulerbare deler vil bli resirkulert.