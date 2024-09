Meteorologisk institutt har sendt ut et farevarsel om store nedbørsmengder på Østlandet og deler av Trøndelag.

Verst skal det bli i Innlandet, hvor det er satt krisestab.

Her kan det komme opp mot 80 millimeter regn på 24 timer.

I nord er full sommer, og Nordland kan notere seg sin første tropenatt i september siden 1938.

– Oppsiktsvekkende

Det er langt på vei historisk, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.

– Vi har gått tilbake i tid og funnet at det har muligens vært tropenatt i Nordland en gang tidligere. Det var i Grøtøy i Steigen i 1938. Men der må vi ta et lite forbehold. Hvis den målingen er ikke stemmer, har vi ingen tidligere registreringer.

– Men uansett så er det varmeste septembernatt i Nordland på snart 100 år. Det er oppsiktsvekkende, sier Hygen.

Utsikt utover Alderssundet i Lurøy i kveldssol. Foto: Silvana Nickol

Ved målestasjonen i Brønnøysund ble det natt til mandag målt 20,2 grader, mens det var 20,3 grader i Lurøy. På Sunndalsøra i Møre og Romsdal var det akkurat 20 grader, og tropenatt også der.

Hvorfor er det så varmt?

Vakthavende meteorolog Iselin Skjervagen ved Meteorologisk institutt forteller hvorfor det er så varmt.

– Et stort høytrykk over Russland tar med seg en elv med varme luftmasser fra sør. Varmen blir slengt opp gjennom Sverige og bort til oss. Det er derfor at det har vært mulig å få tropenatt.

Sommerlige scene i september i Kaldstad, Hamarøy. Foto: Siv Idunnsdatter Skoglund / Leserbilde

Høye temperaturer i havet hjelper også på, ifølge meteorologen.

– Et varmt hav på sensommeren gjør at temperaturene i lufta ikke synker så mye. Derfor er det helst langs kysten vi ser tropenetter såpass sent på året. På indre strøk er det ikke noe hav som kan fungere som en varmeflaske om natta.

Sommervarmen fortsetter mandag med temperaturer opp mot 25 grader.

– Man skal ikke se bort ifra at det kan bli tropenatt i natt også. Det tror jeg kanskje er ganske sannsynlig, sier Skjervagen.

Vi er godt ute i årets første høstmåned, det skulle man ikke tro når man ser denne temperaturoversikten. Foto: Meteorologisk institutt

Varmerekordene står i kø

Klimaforsker Hans Olav Hygen forteller at klimaavdelingen ved Meteorologisk institutt jobber på spreng for å sjekke ut all værrekordene som er satt hittil i september.

Forrige uke fikk Vestlandet sjokkvarme, i tillegg er det en varmebølgen i havet som sender temperaturene til nye høyder.

– Det kommer flere rekorder. Jeg snakka nettopp med en som er ansvarlig for tjenestene våre. Han hadde delvis reprogrammert den sida for å få en bedre oversikt.

– Det er veldig spesielt at det i det hele tatt er tropenetter i september og så langt nord som Nordland, sier Hans Olav Kvaal Hygen som er leder for klimatjenester ved Meteorologisk institutt. Foto: Anders Ekanger

Bør vi være bekymret?

Hygen legger ikke skjul på at værrekordene i september er uvanlig. Samtidig gir alle varmerekordene grunn til bekymring.

– Selv om det har vært deilig med skikkelig sommer i nord og en pangavslutning, er det jo et lite rødt flagg som veiver i bakgrunnen. Det er de globale klimaendringene.

Likevel er han klar på at det er lov å nyte en flott sommer.

– Nyt sommeren, nyt de få dagene hvor det er virkelig godt i Norge. Samtidig må det være lov å ha to tanker i hodet samtidig.

For klimaendringene handler ikke bare om varmerekorder, men også om nedbørsrekorder.

Oversvømmelse etter flom og styrtregn i Bø i Telemark 4. september i år. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Når vi forsker på klimamodeller er det hovedsakelig to ting vi konsentrerer oss om: om varme og nedbør.

Klimaet blir varmere, noe som fører til forskjellige former for ekstreme værfenomen, inkludert både tropenetter og nedbør.

– Når det gjelder nedbøren så ser vi at den øker totalt sett over hele verden, sier Hygen.

– Men i tillegg ser vi at landarealet som blir truffet av regnet minker. Regnet blir med andre ord kraftigere og mer brutalt. Det gjelder også i norsk skala.

Fra tirsdag formiddag ventes lokalt kraftige vindkast i Nordland og Troms på 25–27 meter i sekunder fra sørøst. Vinden vil øke først i indre strøk av Nordland, og minke sist i indre strøk av Troms Foto: Meteorologisk institutt

Likevel ikke «Indian summer»

Søndag hadde alle fylker på fastlandet temperaturer på over 20 grader – altså det meteorologene kaller en nordisk sommerdag.

Aller varmest var Åndalsnes med 26,9 grader, med Mo i Rana som nest varmest med 26,2 grader.

Like under på lista lå Setså i Saltdal med 25,8 grader og Bodø med 24,6 grader.

– Er det dette man kaller indian summer?

– Indian summer er en litt vanskelig definisjon. Vi pleier å si at det nesten må ha vært minusgrader før vi kan kalle det. Jeg vil heller si at det har vært en lang sommer, sier meteorolog Sigrid Auganæs.

Årsaken er at selv om temperaturen har gått ned i nord, har det ikke vært særlig mye kaldere enn omtrent 15 grader så langt i høst.

– Dette er ikke veldig vanlige temperaturer. I Nord-Norge har det vært en veldig varm september, sier meteorologen.

Tromsø har hatt fire sommerdager hittil i september. Rekorden før i år var to dager. Det har bare skjedd to ganger før.