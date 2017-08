Første skoledag: Lilje (6) startet som den eneste eleven i sin klasse

«Da klokka klang så fort vi sprang», skrev Margrethe Munthe i sin tid, men på Sandhornøy skole var det kun én ny elev som kom løpende til første time i første klasse.

Skolen rommer både barnehage og samtlige årstrinn mellom 1–10 klasse, men teller likevel et beskjedent antall på 33 elever fordelt på alle trinnene.

– Det er utfordringer med å være den eneste eleven i sin klasse, men vi får prøve så godt vi kan. Vi trekker henne ut for at hun skal få litt alenetid med lærerne, sier lærer Aud Henriksen,

Lærerkollega Rakel Marie Hansen er enig, og sier at de tilbyr alenetid med lærer i de fagene det er naturlig at hun er litt alene. Ellers er hun sammen med de andre elevene i 2. og 3. klasse.

– Omringet av venner

Liljes mor, Sandra Karoline Eilertsen sier de små forholdene i bygda stort sett går helt fint.

– Det er jo en konsekvens av å bo her ute på landet. Kontaktlærerne har sagt at de kommer til å tilrettelegge skolegangen, så det tror jeg kommer til å gå fint, sier hun.

Moren ser det verken som utfordrende eller negativt at Lilje er eneste 1.-klassing på Sandhornøy, tvert imot:

Mor Sandra Karoline Eilertsen med datteren Lilje. Foto: Privat

– Det kan jo være positivt at hun får nok oppmerksomhet og slipper å dele læreren med andre. I tillegg har hun fetteren sin i 3. klasse og sin nærmeste venninne i 2. klasse, så hun er omringet av venner, sier Eilertsen.

Hun tror det ville ha vært et større problem på større skoler, men de som går sammen nå har vært venner siden de gikk i barnehagen.

– Sårbare forhold

At det er utelukkende positivt med små forhold er ikke pedagogikk-professor og skoleekspert Thomas Nordahl enig i. Han mener det er få positive sider ved å være den eneste eleven i sitt årstrinn.

I verste fall kan man ramle utenfor fellesskapet, og en eventuell mangel på sosialt nettverk vil bli mer synlig i et mindre samfunn.

– Det kan jo kompenseres ved at man har et godt forhold til eldre elever, men det er sårbart uansett. Det er svært viktig i så små, sosiale miljøer at man da forsikrer seg om at de faktisk har sosial deltakelse sammen med andre, sier han.

Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, Thomas Nordahl. Foto: NRK

Han forklarer at barn lærer mye av det faglige i skolen av hverandre, og at man står i fare for en mangel på rollemodeller av de jevnaldrende.

– Lærerens rolle blir svært viktig når fellesskapet av jevnaldrende er begrenset. Det er viktig at lærerne støter og oppmuntret i hverdagen, så læreren betyr nok mer i denne type tilfeller enn på større plasser, sier han.