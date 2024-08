– Vi har stått på i sommarferien. Foreldregruppa har brukt ferien vår på dette her.

Det seier Håkon Johansen og viser til eit nymåla klasserom på Alstad barneskule i Bodø.

Han og 11 andre foreldre har sparkla, pussa og måla eit klasserom på den gamle og slitne skule frå 1972, som står i fare for å bli lagt ned.

Bodø kommune slit nemleg med dårleg økonomi.

Kommunen har bygd nytt rådhus, nytt konkurransebasseng og brukt fleire titals millionar på å bli europeisk kulturhovudstad.

I slutten av mars i år kom baksmellen. Kommunen må spare 600 millionar på fire år.

Samtidig vil det bli færre barn og fleire ledige skuleplassar i framtida.

Derfor meiner Høgre, Venstre og Frp at dei er nøydde til å legge ned minst ein skule. Det har skapt stort engasjement og demonstrasjonar.

Ein av skulane som står i fare for å bli lagd ned er blant anna Alstad barneskule.

Så i eit forsøk på gjere det vanskelegare for politikarane å legge ned skulen, vil dei pusse han opp sjølv.

– Dette eit slags tiltak for å behalde nærmiljøet og skulen, seier Håkon Johansen. Foto: Trine Hansen

«Extreme make over»

– Vi har køyrt «extreme make over» klasserom-utgåve, seier Johansen.

– Og det er berre begynninga, legg han til.

Dei har planar om å også pusse opp dei andre klasseromma på skulen.

– Ifølge dei som bestemmer er skulen sliten og gammal, men med litt kjærleik har vi fått det til å sjå litt brukande ut, og kanskje kan vi behalde han i mange år framover.

– Gjer dykk dette her for at det skal bli vanskelegare for politikarane å legge ned Alstad?

– Sjølvsagt er dette eit slags tiltak for å behalde nærmiljøet og skulen.

Det nye klasserommet blei godt tatt i mot av lærarane.

Foreldra hadde eigentleg fått lovnad om ny skule i årsskiftet 2024/2025. Nye Alstad skule var ferdig teikna og planlagd. Derfor blei ikkje vedlikehald prioritert.

Men på grunn av økonomi blir det no ikkje noko ny skule.

– Derfor har vi som foreldre tatt overflatebehandlinga i staden for, seier Johansen.

Dette gjer dei for å legge press på kommunen.

Håkon Johansen seier det ferdige klasserommet berre er starten. Foto: Ola Helness / NRK

– Dette viser at vi står saman. Vi bodøværingar legg oss ikkje ned fysisk, psykisk eller kommunalt. Vi spyttar i nevane og står han av. Dette er måten vi bidrar på, seier Johansen.

Etterslep på vedlikehald

– Dei har gjort ein kjempejobb. Det er veldig flott, seier ordføraren i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Han var med da dei andre foreldra fekk sjå det nye klasserommet for første gong.

– Burde ikkje kommunen ha pussa opp?

– Jo, det burde kommunen ha gjort.

Men fordi kommunen er i ein kritisk økonomisk situasjon, og mens dei ventar på eit endeleg vedtak om skulestruktur, så har dei sett det meste av vedlikehald på vent, ifølge ordføraren.

Vedlikehaldsetterslepet på barnehage-, skulebygg og uteområde i Bodø er på 2,97 milliardar kroner.

Håkon Johansen viste ordføraren i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen det nymåla klasserommet rett før skulestart. Foto: Ola Helness / NRK

Avgjerd i oktober

Opposisjonen i kommunen meinte barnas beste ikkje var varetatt da i vedtaket om å legge ned skule og barnehagar i Bodø blei vedtatt. Derfor blei det sendt på lovlegkontroll hos statsforvaltaren i Troms og Finnmark.

Dei konkluderte med at det ikkje er dokumentert godt nok i saka om at barnas beste er varetatt, ifølge ordføraren.

– Det gjer at den saka blir forskoven ein månads tid, så vi må få retta opp saksbehandlingsfeila som er gjorde i saka. Så håpar eg at det kan avklarast i oktober og gjort ei endeleg avgjerd om skulestruktur, seier ordføraren.

Derfor kan ikkje ordføraren seie noko om framtida til skulen før i oktober.

– Vi har lytta, vore til stades og har sikkert hatt hundrevis av møte knytt til skulestruktur. Det kraftige engasjementet er det berre å gi foreldra honnør for, samtidig har vi ein stor jobb med å få retta opp ein kritisk økonomisk situasjon i kommunen. Målet vårt er å få redusert dei store kostnadane knytt til skulelokale, for å frigjere midlar til å få fleire lærarar i skulen.

Skular kan ta imot gåver

Men er det greitt at foreldre tar saka i eigne hender og renoverer eit skolebygg på dugnad?

Ja, fordi dugnad ikkje strider med gratisprinsippet, meiner Gunn Skjerve, som er underdirektør hos Statsforvalteren i Nordland.

Gunn Skjerve er underdirektør hos Statsforvalteren i Nordland.

Ifølgje gratisprinsippet som er nedfelt i Opplæringslova kan ikkje ein kommune krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter knytte til grunnskoleopplæringa.

– Til dømes kjøp av utstyr, dekke transportutgifter eller leirskoleopphald. Paragrafen er derimot ikkje til hinder for at kommunen eller skulen kan ta imot gåver. Ei føresetnad er at det er frivillig og at elevar skal kunne delta uavhengig av om foreldra har gitt gåve eller ikkje, seier Skjerve.