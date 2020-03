Første pasient med mistanke om koronasmitte innlagt i Nordland

Totalt ni personer er nå registrert som smittet av koronaviruset i Nordland.

Søndag får NRK opplyst at en person nå er innlagt på Nordlandssykehuset. Det bekrefter kommunikasjonssjef Randi Angelsen.

Forventer flere pasienter

Hun skriver i en SMS:

«Nordlandssykehuset Bodø har en pasient innlagt som fyller FHI sine kriterier for COVID–19. Dette er en eldre pasient som behandles på egen sengepost etablert pandemipasienter».

Foreløpig er dette første pasient som er innlagt med mistanke i Nordland.

– Men vi forventer at det vil komme flere pasienter, enten med mistanke eller bekreftet smitte.

Lagt inn lørdag

Det var lørdag kveld at personen ble innlagt på sykehuset. Det ble da bekreftet av Angelsen til Bodø Nu.

Angelsen oppfordrer alle det å følge de nasjonale rådene for å redusere smitte, slik at innleggelsene spres over tid, og sykehusene har kapasitet til å ivareta pasienter med behov for sykehusinnleggelse.