Forstår ikke logikken bak sammenslåinga: – Jeg er opprørt og sint

Samarbeidspartiene presenterte i går avtalen om å tvangssammenslå 13 kommuner over hele landet.

I Nordland blir Bindal tvangssammenslått med tre kommuner i Nord-Trøndelag, mens Evenes i Ofoten blir stående alene.

– Jeg ble overrasket over flere av valgene. Mest over Bindal, men også at Evenes blir stående alene, sier fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg.

For hun hadde nemlig foreslått å slå sammen Evenes med Narvik. Bindal nevnte hun ikke med ett ord i sitt forslag til Stortinget.

– Vi mener at Bindal ikke er moden for sammenslåing nå. Det er også brukt uvanlig mye tvang når tre av de fire kommunene ikke ønsker sammenslåing, sier Solberg.

Fakta om de lokale prosessene i Bindal og Evenes Ekspandér faktaboks Bindal: I kommunestyret: To enstemmige vedtak om at de ville bestå som egen kommune i Nordland fylke. Folkeavstemming: Det har vært folkeavstemning på Austra, som er delt mellom tre kommuner og to fylker. Flertallet sa at de ville bli bindalinger.

Fylkesmannen: Sa ingenting konkret om Bindal, men ønsket at småkommunene på Helgeland skulle fortsette med nabosamtaler. Evenes: I kommunestyret: Ni representanter sa nei til sammenslåing, åtte sa ja til Narvik.

Folkeavstemning: 39,7 prosent sa ja til Skånland og Tjeldsund. 38,9 prosent sa ja til Narvik. Kun 18,6 prosent ville at Evenes skulle stå alene.

Fylkesmannen: Foreslo at Evenes ble slått sammen med Narvik.

– Virker tilfeldig

Derfor kom nyheten om sammenslåing som en like stor overraskelse for ordføreren i Bindal, som for innbyggerne i kommunen.

Ordfører Britt Helstad (Ap) i Bindal var sjokkert da nyheten kom i går. Foto: Ole-Christian Olsen

– I går var jeg sjokkert, men i dag er jeg sint og opprørt over at noen kan sitte og vite bedre enn vi vet selv. Vi har utredet dette og vet hva vi får hvis vi flytter til Trøndelag. Blant annet mister bøndene tilskudd og strømmen blir dyrere, sier Britt Helstad fra Arbeiderpartiet.

Ordføreren har selv prøvd å finne ut hva som er begrunnelsen for at Bindal tvinges til å slå seg sammen med Vikna, Leka og Nærøy, uten å finne gode svar.

Nå sliter hun med å gi innbyggerne svar på hva som skjer i årene som kommer.

– Bare i kommunen har vi mange ansatte som lurer på hva som skjer med jobbene deres, og da må jeg bare svare at jeg ikke vet. Det er ganske ubehagelig å ha ansvar for så mange folk, og så vet du ikke mer enn de vet selv.

– En helhetlig vurdering

Selv ikke Jardar Jensen, tidligere Høyre-ordfører i Evenes og tidligere statssekretær under Jan Tore Sanner i kommunaldepartementet, kan forklare hva som har skjedd.

– Jeg skjønner godt at folk lurer, for å si det sånn. Jeg ville trodd at hvis man gikk for tvangssammenslåing, ville Evenes være en av kommunene det var naturlig å se på.

Leder for kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad, sier bakgrunnen for at Bindal slås sammen er at de vil skape en sterk kommune i Ytre Namdal, som kan utvikle regionen videre.

Helge André Njåstad fra Frp (i midten) mener det er naturlig å slå sammen Bindal med Vikna, Leka og Nærøy, fordi Bindal ligger på grensa til Nord-Trøndelag og har flere felles punkter med de tre andre kommunene. Bildet er fra presentasjonen på Stortinget onsdag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Når det gjelder Evenes, så var det en av sakene vi virkelig vurderte nøye, til slutt landet vi på at vi ikke ønsker å slå de sammen med noen per nå.

Til kritikken om at dette ikke var varslet til kommunene og fylkesmennene i forkant svarer Njåstad slik:

– Vi valgte å gi beskjed til alle samtidig gjennom pressekonferansen. Dessverre så ville det tatt for lang tid å ta direkte kontakt med hver kommune.