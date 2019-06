Først fem dager etter angrepene startet, gikk «dødsalge»-alarmen

Torsdag 9. mai meldte Ballangen Sjøfarm inn høy dødelighet på laks i sine merder. Først etter fem dager slo Mattilsynet alarm om algeoppblomstringen i Nordland og Troms.

I næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene mener de at Mattilsynet skulle varslet oppdrettsselskapene tidligere.

– Når vi ser konsekvensene av dette, så må vi lære og sørge for at noe lignende ikke skjer igjen. Dette er hardt og brutalt, sier administrerende direktør Robert Eriksson.

Det var Fiskeribladet som først omtalte saken.

Totalt har 13 000 tonn laks til en salgsverdi av rundt 2,4 milliarder kroner dødd. Hendelsen omtales som en stor dyretragedie.

– Tar tid å stille diagnose

Ifølge Mattilsynet er det ikke uvanlig at det tar tid å stille riktig diagnose. Avdelingssjef Arnt Inge Berget sier til avisen at det ikke var observert algeoppblomstring så tidlig som 9. mai.

Søndag 12. mai fikk Ballangen Sjøfarm selv slått fast at alger var årsaken til at laksen døde. Siden dette skjedde på en søndag ble ikke meldingen lest av Mattilsynet før mandag, ifølge Berget.

Avdelingssjef i Mattilsynet, Arnt Inge Berget. Foto: Ola Helness / NRK

– Vi informerte Fiskeridirektoratet så snart vi fikk bekreftet at alger var årsaken til at fisken døde, sier han til Fiskeribladet.

Berget forteller videre at de ofte får inn meldinger om økt dødelighet.

– Vi kunne ikke forutse omfanget dette fikk til slutt. Men vi skal selvfølgelig se på rutinene våre om noe kan gjøres på en annen måte.

Daglig leder Ottar Bakke i Ballangen Sjøfarm ønsker ikke å kommentere saken.

Død fisk filmet av et overvåkingskamera ved et oppdrettsanlegg i Lofoten. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Står midt i det

Daglig leder i Ellingsen Seafood, Line Ellingsen, sier at de ikke har noen grunn til å kritisere Mattilsynet.

Selskapet har 870.000 laks i merdene sine på Skrova og i Svolvær, og klarte å redde omtrent 90 prosent av fisken sin, altså 783.000 laks.

– Vi har hatt en dialog oss oppdrettere imellom. Det gikk åtte dager fra vi ble gjort oppmerksom på situasjonen 12. mai, til vi oppdaget død fisk hos oss, sier hun.

Hun mener det er for tidlig å si noe om hva som eventuelt kunne vært gjort på en annen måte.

Leder for Ellingsen Seafood, Line Ellingsen. Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

– Vi er fortsatt i en utrolig presset situasjon som næring. Det er kanskje mange som tror at dette er over, men vi står fortsatt midt i det, sier Ellingsen.

– Akkurat nå er vi mest opptatte av å berge verdiene våre på best mulig måte.

Fram til 2010 hadde forsikringsselskaper og SINTEF et varslingssystem om nettopp algeoppblomstring. Dette ble avviklet, siden en slik stor hendelse ikke hadde skjedd på flere år, ifølge E24.

Robert Eriksson i Sjømatbedriftene etterlyser at et slikt system gjenopptas etter laksetragedien.

– Hvordan Mattilsynet håndterte informasjonen de fikk før de agerte, er det vanskelig å uttale seg om. Dette hadde ikke rammet oss på mange år. Men når vi ser situasjonen vi står overfor i dag burde vi hatt bedre beredskap og rutiner for varsling.