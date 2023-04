SV:

Dette er vi svært glade for og er noe vi har fremmet forslag om på stortinget i lys av Tonje-saken.

Vi fikk flertall for at dette skulle inn i arbeidet til straffelovrådet og er fornøyde med at de støtter vårt syn.

Vi er svært positive til at ordlyden i §295 endres slik at vernet mot seksuell utnyttelse av barn styrkes betydelig. Vi har forferdelige eksempler på hvordan ordlyden fra tidligere, fire små bokstaver, har gjort at det vi vurderer som en berettiget overgrepsdom ikke har funnet sted. Det til tross for at intensjonen i loven er at de tilfellene skulle dømmes. Vi får da en ordlyd som følger lovens egen intensjon.

KrF:

Saken om Tonje opprørte oss alle, og KrF mener det er viktig at vi har et lovverk som beskytter unge kvinner mot det Tonje opplevde. KrF vil støtte endringer i §295c som sikrer dette, og regner med at regjeringen sikrer at utformingen av en samtykkelov blant annet vil være med på å styrke lovverket her.

Venstre:

Venstre på Stortinget har tidligere stemt for å endre denne formuleringen, og det vil vi gjøre igjen. Slik loven er i dag ivaretar den ikke dette, og strider mot våre internasjonale forpliktelser og den allmenne rettsfølelse. Det må endres, slik at ofrene får bedre vern.

Samfunnet har et ansvar for å forebygge at vold og overgrep skjer. Vi må også sørge for at lovverket ivaretar de internasjonale forpliktelsene våre.

Høyre:

Høyre støtter forslaget. Alle former for seksuell utnyttelse bør være straffbar.

Rødt:

Rødt støtter forslaget om å endre formuleringen i §295 c slik at ordlyden kommer i overensstemmelse med det som var intensjonen bak paragrafen.

MDG:

Ønsker ikke å kommenter saken før de har satt seg inn i den.

Arbeiderpartiet, Frp, Sp og Pasientfokus har ennå ikke svart på NRKs henvendelser i forbindelse med denne saken.