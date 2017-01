Forslag om å legge ned Maxmat

Ifølge an.no fikk de ansatte ved Maxmat i Bodø tirsdag beskjed om at bedriften er planlagt nedlagt sommeren 2018. Administrerende direktør Sigvald Rist i Insula avviser at det er tatt noen beslutning om å legge ned driften, men at en arbeidsgruppe har anbefalt styret i Insula om å legge ned aktiviteten i Bodø.