– Det er helt klart andre hensyn å ta, sier Line Dverseth Danielsen.

På mandag disputerer hun på Nord Universitet. I sitt arbeid har hun sett på hva som skal til for å få kvinnelige fotballspillere på toppnivå til å prestere best mulig.

Men Danielsens funn gjelder ikke bare for toppfotballen. Selv mener hun at mye av det hun har sett er overførbart til arbeidslivet generelt.

La oss starte med det å se hele utøveren eller arbeidstakeren:

Se hele mennesket

– Kvinnelige fotballspillere har gjerne flere forpliktelser enn mannlige fotballspillere, slike ting må du som leder eller trener ta hensyn til.

For eksempel har landslagskeeper Guro Pettersen vært i media ved flere anledninger for å sette søkelyset på forholdene i norsk kvinnefotball.

– Ofte trenger kvinner litt mer omsorg. De trenger gjerne å bli sett litt mer enn menn, sier Line Dverseth Danielsen.

Også Eline Torneus ser lignende ting. Den tidligere Fløya- og Røa spilleren er nå spillerutvikler på jentesida i Oslo-klubben. For noen år siden fikk Torneus mye oppmerksomhet da hun ble trener for herrelaget til Skjervøy.

– Jenter har et større behov for å forvente at du skal vite hva de har behov for. Guttene kan være mye tydeligere på akkurat hva de trenger. Hos jentene må du gjerne spørre både to og tre ganger for å finne ut hva de trenger for å ha det bra og prestere, sier hun.

PÅ FELTET: Eline Torneus (til venstre) er jevnlig på treningsfeltet, i rollen som spillerutvikler i Røa IL. Foto: Per-Ivar Stokkmo / Røa IL

Videre ser både Torneus og Line Dverseth Danielsen at det kan være forskjeller på hvordan du gir tilbakemeldinger til kvinner og menn:

Tenk på hvordan du sier ting

– Du må tenke gjennom hvordan du gir konstruktiv tilbakemeldinger til kvinner, sier Danielsen og trekker frem et eksempel fra en av trenerne hun har intervjuet i oppgaven sin.

Vedkommende mener at dersom du setter en mannlig spiller ut av laget og gir han beskjed om at han ikke har vært god nok, vil spilleren gå hjem og tenke at treneren tar feil.

– Sier du det til en kvinne, er det mer sannsynlig at hun vil gå hjem og gruble over det, og kanskje få negative tenker om seg selv, sier Danielsen.

– Hva kan det føre til?

– Utøvere med lav selvtillit vil gjerne få utfordringer med å prestere.

Eline Torneus i Røa opplever også at det kan være forskjeller for hvordan menn og kvinner mottar tilbakemeldinger.

– Min erfaring er at det handler mye om hva du legger opp til som leder. Er du tydelig å ærlig på hvordan du vil ha ting fra start, så er gjerne menn og kvinner like mottakelig for den tilbakemeldingen du gir, sier hun.

– Men dersom du går utenfor rammene du har satt, tror jeg risikoen for at tilbakemeldingen slår feil ut er større hos kvinner enn hos menn.

En annen utfordring kan være sosiale grupperinger. Eline Torneus har et inntrykk av at slike grupperinger har lettere for å oppstå i et kvinnelig fotballag enn hos menn.

Unngå gruppedannelse

– Det handler gjerne om årsaken til at damene spiller fotball. Er de der fordi de er kjempeinteressert i fotball, er de der for det sosiale, eller er de der for å holde seg i form? Min erfaring er at det gjerne danner seg grupper innad i laget ut fra dette, sier Torneus.

Ingen av dem opplever at gruppedannelser er en kvinneting på vanlige arbeidsplasser, men de mener uansett det er viktig for ledere å være obs på det.

– Dersom det danner seg grupper kan kommunikasjonen blir dårligere. Det kan gå ut over lagdynamikken, som igjen kan påvirke prestasjonene, sier Line Dverseth Danielsen.

Hun trekker frem viktigheten med det hun kaller den kulturelle arkitekten for å unngå slike negative tendenser i en arbeidsgruppe.

GOD STEMNING: Selv om de trener, kan Line Dverseth Danielsen (til høyre) og de andre Grand-spillerne le litt på trening også. Danielsen hjelper Cecilie Falch. Anna Johansen (nederst til venstre), Julie Voktor Pedersen og Marte Resvoll i bakgrunnen Foto: Hanne Paulsen Gravrok / Nord Universitet

– Dette er en positiv ledertype, som er med på å sette standarden i laget. Vedkommende fungerer som en slags forlengende arm for treneren, og bidrar til god lagkultur, og fører til at både medspillere og laget presterer best mulig.

Eline Torneus mener det også er viktig for lederne å prøve å bryte opp disse grupperingene før de får satt seg.

– Et eksempel kan være å legge til rette for sosiale tiltak der alle blir tvunget til å være sammen med hverandre, gjerne i samme rom. Slik at man blir best mulig kjent med dem du har på laget, sier hun.

Så hvis man skal konkludere da? Hva er den store forskjellen på kvinner og menn når det gjelder hvordan en skal få dem til å prestere:

– Du må se hele mennesket i større grad. Du må legge til rette for samhold og sosial trygghet, slik at de opplever mestring og selvtillit, sier Line Dverseth Danielsen.

– Som samfunn generelt kan vi prøve å være litt mer nysgjerrig på hverandre. Det handle rom å forstå folk, hvorfor de er som de er og hvordan man skal snakke med dem. det er så lett å misforstå hverandre. Derfor er det viktig å bli litt bedre kjent med dem du samarbeider med, sier Eline Torneus.