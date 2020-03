Forskere tror løsningen på «korona-gåta» ligger i den norske flaggermusa

30 millioner er lagt på bordet for å hjelpe forskerne med å knekke «korona-gåta». Interessen har vært enorm. 114 fagmiljøer landet over har vist interesse.

Courtney Alice Waugh fra Nord universitet og Clare Stawski fra NTNU er to av forskerne som har vist interesse for midlene fra Forskningsrådet.

Courtney Alice Waugh ved Nord universitet. Foto: Privat

De vil utvikle en spesiell vaksine:

– Det man utvikler nå, er en vaksine for dette spesifikke viruset. Men det vil ikke stanse neste pandemi. Vi vil utvikle en vaksine som dekker ulike former for koronavirus som måtte komme i fremtiden.

– Neste utbrudd kan komme innen fem år. Det kan være enda dødeligere enn dette. Vi håper å ha klar en vaksine innen det skjer, sier Courtney Alice Waugh til NRK.

Vil lære mer om norsk flaggermus

Mens hennes fagfelt er immunologi og virus, er Clare Stawski eksperten på flaggermus. Sammen vil de bidra til at det vi opplever nå ikke skjer igjen.

Stawski sier det er velkjent at flaggermus er bærere av virus og andre sykdommer de ikke blir syke av selv, men som kan smitte over på mennesker.

Clare Stawski er førsteamanuensis ved NTNU. Foto: Privat

– Det er noen få forskere som har studert flaggermus i Norge. Men forskningen har vært begrenset til økologiske studier. Hvor de lever og hvilke arter det er.

Forskerne er tydelige på at det stort kunnskapshull når det gjelder norske flaggermus, og hvilke sykdommer de kan bære med seg.

Stawski påpeker videre at flaggermus er viktig for naturen. De pollinerer og tar seg av insekter som kan bære med seg sykdom.

Problemet oppstår idet mennesket inntar leveområdene deres. Ved at kontakten mellom mennesker og flaggermus øker, øker også sjansen for overføring av sykdom.

– Vi ønsker mer kunnskap om mennesker blir mer eksponert for slike virus, fordi vi kommer i nærmere kontakt med dem, sier Stawski.

– Ser vi at det er koronalignende virus i norske flaggermus så kan vi bruke det til å utvikle vaksiner, forklarer hun.

De lange ørene gjør det lett å kjenne igjen et individ fra arten brunlangøre. Foto: Rune Sørås

Fornøyd med interessen for korona

Direktør i Forskningsrådet er John-Arne Røttingen. Han sier at vi fortsatt mangler mye kunnskap om koronaviruset.

Han er derfor glad for at forskere over hele landet er interessert i å lære mer.

– Dette er en helsekrise. Det er derfor utrolig viktig å få nok kunnskap om et helt nytt virus, og hvordan vi skal håndtere det, forteller Røttingen til NRK.

Å utlyse forskningsmidler med bare halvannen ukes frist, er «helt ekstraordinært», sier han.

– Vi valgte å gjøre det med å ikke be om fulle søknader, men prosjektskisser. Vi gir nå tilbakemelding, så vil de som ønsker det levere fulle søknader innen utgangen av mars.

– Hvordan vil du beskrive interessen?

John-Arne Røttingen er direktør i Forskningsrådet. Foto: Forskningsrådet

– Gledelig overraskende. Vi har fått 125 prosjektskisser, vesentlig mer enn vi hadde forventet. Det er mange gode ideer som vil bli vurdert innen to-tre uker.

Men pengene holder til fem til ti prosjekter, opplyser Røttingen.

– Det er litt mindre enn hva jeg skulle ønsket meg, med så mange gode prosjektskisser. Vi er derfor i dialog med departementene for å se om vi kan øke rammen.

– I praksis er det utrolig viktig for en del av prosjektene å komme raskt i gang. Det er nå epidemien pågår, det er nå vi kan samle data. Det er en kamp mot klokka.