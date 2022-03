Italia og Frankrike er noen av landene som har beslaglagt yachter og andre eiendeler fra styrtrike russere med koplinger til Putin.

Mens land både i og utenfor EU sanksjonerer russiske oligarker, kan ikke Norge gjøre det samme uten EUs godkjenning.

I Narvik havn har det imidlertid pågått en lokal aksjon mot Luksusyachten «Ragnar», der dieseltilbydere har avstått fra å selge drivstoff.

Og flere sentrale politikere har tatt til orde for å trosse EU og beslaglegge fartøyet.

Den britiske kapteinen og mannskapet mener seg utsatt for diskriminering.

– Da vi kom til Narvik, ble vi møtt med en slags fiendtlighet. Men etter hvert har vi fått flere støttespillere som har forstått vår situasjon, og at vi er gode folk, forteller kaptein Rob Lankester.

Fire medlemmer har sluttet

Sist søndag ble det kjent at «Ragnar» omsider får lov til å forlate havna. Og en tankbil fra Alta-firmaet Pedersen varmeservice skal etterhvert bidra med 200.000 liter diesel.

«Ragnar» forventes å forlate havna om et par dager, når papirarbeidet er i orden.

– Jeg syns det er veldig snilt av dem å stå opp for oss og gi oss drivstoff.

FÅR ENDELIG HJELP: Den britiske kapteinen kan endelig smile. Snart får han forlate Narvik havn til fordel for Malta. Foto: Frida Brembo / NRK

Det skal være tidligere KGB-agent og Putin-venn Vladimir Strzhalkovsky, som står oppført som eier av «Ragnar». Oligarken er likevel ikke på EU sin sanksjonsliste. Og besetningen er stort sett britisk og seiler under maltesisk flagg.

– Når jeg ser tilbake på det som har skjedd, ser det ut som vi sanksjonerer uskyldige og vanlige folk, sier kaptein Rob Lankester.

Drivstoffnekten har gått ut over økonomien og sikkerheten til de ansatte, forteller han. Flere har reist hjem.

– Vi har mistet fire medlemmer av besetningen, og i dag sluttet en femte.

FÅR DRA: Denne tankbilen tar 40.000 liter og skal nå kjøre skytteltrafikk mellom Narvik og Harstad til tankene er fulle. Foto: Frida Brembo / NRK

Ville ta beslag

June Borge Doornich er førsteamanuensis i strategi og styring ved handelshøgskolen Nord universitet, og har forsket mye på både Russland og Ukraina.

Hun mener sanksjoner er viktige i krigføring, men at enkelte sanksjoner ikke har tiltenkt effekt.

– Når man implementere sanksjoner som å ta beslag i yachter, og det har vi sett i mange land som Spania, Tyskland og Frankrike, vil det mest sannsynlig ikke påvirke disse oligarkene som er eierne av yachtene og har evne til å påvirke Putin i krigføring.

Flere politikere på Stortinget har tatt til orde for at yachten burde blitt beslaglagt.

– Norge viser gjestfrihet til denne Putin-vennen, tidligere KGB-offiseren og oligarken. I Narvik har vi nå sjansen til å heller ramme eliten rundt Putin, men i stedet sitter myndighetene og venter på beskjed fra EU, sa Vegard Lind-Jæger i Narvik SV til NRK.

Søkkrike russere er under sterkt press fra alle kanter. I tillegg til at de risikerer å få konfiskert luksuseiendommer, så mister de også tilgang til vestlige marked.

Tror ikke på signaleffekt

– I dette tilfellet er det en yacht som er eid av en oligark, men den er seilt under den britiske kapteinen og mannskapet er fra Europa.

– De seiler ikke under et russiske flagg. Så dette er ingen direkte sanksjoner mot Russland eller Putin, så den effekten vil man ikke oppnå.

Forskeren mener sanksjonene gjør mest godt for de som gir dem.

– For vår egen del har denne typer sanksjoner en appellasjon til vår egen emosjonelle reaksjon. Vi opplever at det kanskje blir tatt hardt tak i og at vi straffer de personene som sitter i maktapparatet rundt Putin.

EKSPERT: June Borge Doornich er positiv til vestlige sanksjoner og mener de spiller en viktig rolle, men at det ville vært meningsløst å sanksjonere mot yachten. Foto: Petter Strøm / NRK

– Tror du det kan ha en signaleffekt?

– Det tror jeg ikke, jeg tror ikke det strekker seg lenger enn de debattene vi har i nord og i Norge. I det store bildet er dette en liten situasjon som vi står ovenfor. Jeg tror at når de har seilt ut av Norge så er denne episoden glemt av oss alle.

Ønsker ikke lokale sanksjoner

Ifølge fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) ønsker ikke regjeringen at næringslivet eller private aktører skal innføre egne sanksjoner rettet mot russiske bedrifter.

På spørsmål fra NRK før helga ville ikke Skjæran oppfordre drivstoffleverandører til å selge. Isteden svarte han slik:

– Vi kan vel alle være enige om at det aller beste nå, hadde vært om yachten kunne seilt videre.