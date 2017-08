Forsinkelser kan bety at Sea King må brukes til 2022

Det første nye redningshelikopteret skulle ha kommet til Norge i april, men kommer i stedet i høst, samtidig med maskin nummer to. Det er den militære dokumentasjonen som har blitt levert veldig sent i prosessen som fører til usikkerhet om tidsplanen, skriver Forsvarets Forum.

Regjeringen signerte i desember 2013 kontrakt om levering av 16 nye redningshelikoptre av typen AW101 til erstatning for dagens Sea King redningshelikoptre, som ble tatt i bruk i 1973.

Leveransen av de 16 nye helikoptrene er forsinket grunnet «utfordringer i produksjonen, test og sertifisering av de første helikoptrene». Etter den opprinnelige planen skulle de to første blitt levert innen 1. april år. Justisdepartementet opplyste i juni til NTB at det første helikopteret skulle leveres i sommer, men det skjedde ikke.

Sertifisering

Uavhengig av denne forsinkelsen skal alle helikoptrene og de oppgraderte basene være operative innen 2020.

– En teknisk sertifisering (military type certificate) av et militært luftfartøy i et annet land er ikke det samme som at det er godkjent for bruk i Norge; det kan skyldes for eksempel klima, topografi, bruk eller våpen. Norske myndigheter har et nasjonalt ansvar for luftdyktigheten av militære fly. Dette er det vi i Forsvarsmateriells avdeling for luftkapasiteter (FMA) på Kjeller holder på med. Det medfører at FMA må gå gjennom all dokumentasjon før Forsvaret kan begynne operasjoner med nye redningshelikoptre, sier brigader Diederik Willem Kolff, sjef Luftkapasiteter i FMA, til Forsvarets Forum.

6,25 milliarder

Om Sea King må være operativ til 2022, må trolig flere helikoptre enn planlagt oppgraderes. Den opprinnelige planen var å oppgradere seks av de 12 helikoptrene Norge har. Men det kan bli nødvendig å oppgradere et par maskiner ekstra hvis noen av dem skal fly i 2022.

– Hvis dette blir nødvendig, vil det selvfølgelig også påføre ekstra kostnader, men det er for tidlig å si om dette vil skje og hva dette betyr, sier Kolff.

De 16 nye AW101 Merlin fra AgustaWestland skal leveres fram til 2020, til en samlet kostnad av 6,25 milliarder kroner, reservedeler medregnet.