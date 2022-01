Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er ikke normalt i januar.

– Vi har samme trykk som på høysesongen om sommeren. Telefonen går varm om dagen, og jeg tror vi har tre ganger så mange avbestillingssaker som i normale perioder. Det virker som alle har korona nå, forteller Andreas Handeland til NRK.

Han er kommunikasjonsdirektør i forsikringsselskapet If og Europeiske Reiseforsikring.

Kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i IF. Foto: BENJAMIN A.WARD, IF

Bare denne måneden har selskapet mottatt omtrent 3000 telefonsamtaler og fått innmeldt rundt 4000 skadesaker. Og det er altså på høyde med det IF normalt opplever i de mest hektiske sommermånedene.

Ikke overraskende er det koronarelaterte spørsmål det i all hovedsak går i.

Folk blir syke før reise, folk blir syke på reise og folk havner i karantene og kommer seg ikke hjem som planlagt.

– Vi har mange kunder som har vært på jule- og nyttårsferie og som ikke har kommet seg hjem ennå på grunn av karantener og forsinkelser.

– Reisefeberen har økt

Pågangen hos If blir neppe noe mindre den nærmeste tiden.

PR-sjef Beatriz Rivera i reiseselskapet Apollo kan fortelle at reisefeberen har økt markant.

– Forrige uke hadde vi en salgsøkning på 40 prosent mot uken før, og allerede nå har vi samme økningen mot forrige uke.

Salget øker altså markant nå fra uke til uke, og det er i hovedsak sommerferien og reiser i februar folk bestiller, opplyser hun.

– Selv om vi vet at mange nå i større grad enn tidligere venter til nærmere avreisedato med å bestille, er det ingen tvil om at stadig flere er i gang med ferieplanleggingen for året.

Koronasertifikat med mer: Dette sier myndighetene

Så hva bør hun huske på hvis du skal ut å reise nå?

Generelt bør alle som skal reise til utlandet undersøke på forhånd hvilke regler som gjelder i landet de skal dra til.

Koronaveilederne på Helsedirektoratets nettsider har informasjon om Utenriksdepartementets reiseråd, koronasertifikat og innreiseregler ved retur til Norge.

Her finnes også informasjon om hva som gjelder ved isolasjon og transport i Norge hvis man er smittet i eller ved ankomst til Norge.

Har du planer om å reise til Syden i år? Ja 😁 Nei 😕 Usikker 🤔 Vis resultat

Hos UD får NRK svar fra departementets pressevakt, om at de anbefaler alle norske borgere som planlegger å reise utenlands å sette seg godt inn i UDs reiseråd og reiseinformasjon på regjeringen.no.

– Mange land har som følge av omikron-varianten innført strenge innreiserestriksjoner og smitteverntiltak. Skal du ut og reise bør du følge med på UDs reiseinformasjon og oppdateringer om koronapandemien. Du bør følge råd og informasjon fra lokale myndigheter i det landet du oppholder deg i.

– I tillegg bør du registrere deg på reiseregistrering.no, eller i appen Reiseklar, slik at UD kan nå deg med oppdateringer og informasjon.

Den enkelte er ansvarlig for egen sikkerhet på reisen, skriver de videre.

– Husk å sjekke innreisevilkår der du skal. Sjekk også at du har gyldig reiseforsikring og hva den dekker.

Topp 10 hos Finn Reise Ekspandér faktaboks Gran Canaria.

Kreta.

Tenerife.

Mallorca.

Rhodos.

Antalya.

Costa Brava og Barcelona.

Costa del Sol og Andalucia.

Costa Blanca og Valencia.

Lanzarote.

Koronatest før reise til utlandet?

Andreas Handeland hos If forsikring forteller om reiseforsikring:

– Reiseforsikringen følger UDs reiseråd. Så nå som det globale pandemirelaterte reiserådet har forsvunnet, så har man reiseforsikring gyldig de fleste steder i verden.

– Det reiseforsikringen kan bidra med er at vi erstatter forsinkelser som inntreffer, og kundene har dekning for sykdom i utlandet og det som heter myndighetspålagt karantene der.

– Så hvis man er syk eller er nærkontakt og blir plassert i pålagt karantene kan reiseforsikringen erstatte ekstrautgifter til opphold og også til ny og forsinket hjemreise.

Men det betyr ikke nødvendigvis at man skal dra uten å tenke seg om.

– Det er fortsatt mange hindre man kan møte på. Våre generelle råd er at man må sette seg godt inn i tilstand på reisemålet.

– Og så må man ta høyde for at det kan komme lokale restriksjoner. Man må også sjekke, gjerne med UD, om det er spesielle regler som gjelder for det landet du skal til. Testing, karantene og så videre.

Hva dekker reiseforsikringen ikke? Ekspandér faktaboks Hva dekker reiseforsikringen ikke? Prinsippet er at reiseforsikringen dekker utgifter som er plutselige og akutte. Sykdom, tyverier, forsinkelser og lignende dekkes som vanlig. Men må man plutselig PCR-testes, eller du blir satt i en karantene du vet om før avreise – så er det forhold som ikke dekkes.

Det samme gjelder en eventuell innreisekarantene ved hjemkomst til Norge. Det gjelder å sette seg godt inn i situasjonen, og gjerne ta en sjekk med forsikringsselskapet om man lurer på noe.

Merk også at hvis man kommer til avreisetidspunkt og ikke har lyst å dra på grunn av en forverret smittesituasjon eller man selv har fått «kalde føtter» – så får man ikke dekket avbestillingskostnader. Det dekkes bare hvis man skulle bli syk før avreise, sier Handeland.

Reiseforsikringen dekker heller ikke tapte feriedager hvis man blir satt i karantene på reise. Forsikringen dekker imidlertid tapte feriedager dersom man blir syk og/eller satt i isolasjon selv.

Forsikringen dekker ikke PCR-tester man må ta for å slippe inn eller ut av et land. PCR-tester dekkes kun i forbindelse med sykdom. Kilde: Andreas Handeland hos If.