For få veker sidan raserte ekstremvêret «Gyda» Noregskysten.

Det første til store materielle skadar.

For Turid Åsen på Steigen var det berre flaks at ho ikkje var i campingvogna som uvêret snudde på hovudet.

Forsikringsselskapa seier at dei har fått mange forsikringskrav etter stormen.

Dei trur det blir meir av det når vêret blir villare.

– Ganske flaks

Turid Åsen var ein av dei som verkeleg fekk sjå kva vind og vêr kan stelle i stand, då «Gyda» viste kreftene sine 12. og 13. januar i år.

Då ho stakk innom for å sjå til vogna dagen etter var vogna snudd på hovudet. – Det var ekkelt og ubehageleg, eg kjente ikkje noko igjen i vogna. Det var kjemperart, seier Turid Åsen.

Ho budde nemleg i campingvogna to månadar i fjor saman med hunden sin. Men rett før jul fann ho ein annan stad å bu.

– Det var ganske flaks. Hadde eg ikkje funne den staden hadde eg nok budd der enno.

Men Åsen hadde eit problem. Ho hadde ikkje rukke å få forsikring på vogna enno. Det skulle ho gjere dagen etter stormen.

– Det ville ha kosta meg nesten 9000 å få snudd vogna, seier Åsen. Foto: Privat

Då la ho vogna ut på Facebook med teksten «Selges som den står».

Etter det har mange skrive til ho at dei er interesserte i campingvogna som står opp ned.

Over 1000 skademeldingar

Men Turid er ikkje den einaste som har opplevd korleis ekstremvêr kan føre til store skadar.

Rundt 1000 skader er så langt meldt inn til forsikringsselskapa etter ekstremvêret «Gyda» viser ein foreløpig oversikt frå Finans Noreg og Norsk Naturskadepool.

Forsikringsselskapet If har førebels fått inn omkring 350 skademeldingar. Men Sigmund Clementz i If trur dei kjem til å få mange fleire.

– Det trefte eit stort område langs norskekysten. Det tek ein stund før ein får fullstendig oversikt, seier han.

Det er fordi mellom anna ein del hytter vart råka av vêret.

Sigmund Clementz i If rår alle som enno ikkje har fått sjekka om «Gyda» har skada deira hytte om å sjekke dette. Skadane kan nemleg vere større enn det ser ut for om det snør eller regner inn i sprekker. Foto: IF Skadeforsikring

Men Gyda vert ikkje det siste uvêret vi ser.

Verdas beste naturskadeforsikring

Gjennom mange år har vêret i Noreg blitt våtare og villare. Og verre vil det bli seier klimaforskarane.

Men for privatpersonar har førebels ikkje ekstremvêr stor innverknad på lommeboka.

– Noreg har kanskje verdas beste naturskadeordning. Det er rett og slett fordi prisen på den delen av forsikringa som dekker naturskadar er lik uansett kvar du bur i landet, seier Clementz i If.

Ein gong i året samlar Norsk Naturskadepool kostnadane på alle skadane. Rekninga blir fordelt på alle dei norske forsikringsselskapa.

Det betyr at situasjonen i Noreg er noko heilt anna enn situasjonen i USA, meiner Clementz. Der har store øydeleggingar allereie gjort det for dyrt for mange å forsikre huset sitt.

– Men korleis vil det bli i framtida, om det vert enno meir ekstremvêr enn vi har sett til no?

– Korleis det vil utvikle seg langt fram i framtida er vanskeleg å spå, men den naturskadeforsikringa vi har i Noreg er veldig solid.

Hege Hodnesdal, direktør i skadeforsikring i Finans Noreg var med i NOU-utvalet som evaluerte organiseringa av norsk naturskadeforsikring i 2017.

Hege Hodnesdal, direktør i skadeforsikring i Finans Noreg fortel at vi har hatt ordninga i over 40 år no. Ordninga er lovpålagt og alle selskap som lever brannforsikring er pliktig å vere medlem. Foto: CF-WESENBERG / CF-WESENBERG

Alle som har hus- og innbuforsikring har naturskadeforsikring automatisk innbakt i forsikringa. Og det kostar like mykje for alle uansett kvar dei bur.

– Men vil det halde fram med å vere slik dersom det blir meir ekstremvêr framover?

– Det er ingenting som tyder på at vi ikkje skal klare å handtere naturskadeforsikringa på same måte som i dag i framtida, seier ho.

Altså ved at alle forsikringsselskapa går saman og dekkjer skadane når det oppstår naturskadar.

– Viss det skjer veldig mange hendingar på ein gong, har naturskadeforsikringsorndingen teikna ein eigen forsikring for dei aller største krisene ute i verdsmarknaden, fortel direktøren.

Enkelt sagt kan du seie at forsikringsselskapa sjølv er forsikra utanfor landets grenser.

– Det er med på å gjere dette til ein solid ordning og ei god løysing for alle som bur i Noreg, seier Hodnesdal.

Helga toppa «Gyda»

Men sjølv om eitt uver ikkje har et namn, så betyr ikkje det at det ikkje kan gjere skade.

Måndag har selskapet If mottatt over 400 skademeldingar etter helgens kraftige uver, og det ser ut til å kunne bli fleire.

– Det har vore en enorm pågang til skadesenteret vårt. If passerte tidleg søndag kveld skadetalet som vi fekk inn etter ekstremvêret «Gyda», rundt 350. Vi har fått inn like mange skademeldingar på nokon timar som vi har fått inn på to veker etter «Gyda», seier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Han understrekar at det ofte tar mange dagar – i nokon tilfelle veker – før alle skader er meldt inn. Det har kommen inn skader på hus, hytter, båtar, biler og bedrifter.

– Det er altfor tidleg å spekulere i kva alle skadane utgjør i kroner og øre, utover at det blir noko med «millionar kroner» til slutt, seier han