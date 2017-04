Formidabel innsats reddet flere hundre griser fra fjøsbrann

NRK meldte tidligere at alle grisene var døde, men politiet opplyser nå at det fremdeles skal være griser som er i live inne i fjøset.

Tilstanden til dyrene vurderes fortløpende på stedet av viltnemnd og veterinær.

Etter det politiet kjenner til skal det ikke ha blitt startet med slakt av dyr i nabofjøset foreløpig.

Veterinær på stedet, Ole Gjestemoen opplyser at 300 griser har overlevd brannen. Foto: harald krogtoft / nrk

– Førsteprioritet nå er å få ut grisene og etterslokke, sier operasjonslederen.

Slipper å evakuere storfe

– Foreløpig ser det ut til at vi berger alt av storfe. Grisefjøset har vi ikke helt kontroll på enda. Det vil bli tatt en vurdering av grisene som vi holder på å evakuere fra branntomta, sier Gjestemoen.

Utfordrende slokkingsarbeid

Politiet fikk melding om brannen på Fenes utenfor Bodø klokken 3.23. Det var fjøseieren som meldte fra om brannen. Foto: Yasmin Hadafow / NRK

– Vi har kontroll på brannen, det er bare punktvise steder hvor glørne kommer frem. Vi omstrukturerer litt på mannskapet her, de har holdt på siden halv fire i natt, sier vakthavende brannsjef Joakim Jarnæs.

Han forklarer at den store utfordringen på stedet har vært dårlig vannforsyning slik at de ble nødt til å pumpe opp sjøvann for å få slukket. I tillegg var fjøset overtent da brannvesenet kom.

Utover dagen kommer brannmannskap til å sikre stedet og fortsette med etterslokking.

– Viltnemnda og Nortura har tatt hånd om dyrene og har assistert oss gjennom hele innsatsen, sier Jarnæs.

Ifølge en veterinær på stedet er 300 av grisene fremdeles i live.

Jobber på spreng

Det ble tidligere i dag gjort en vurdering om hvorvidt storfe skulle evakueres. Situasjonen til grisene skal oppdateres, det jobbes på spreng med å berge ut de levende grisene.

– Så lenge vi klarte å holde røyken ute fra fjøset og holde dyrene der de er, så er det den aller beste løsning nå. Frittgående kyr og okser blant brannvesen og redningsselskap ville gjøre situasjonen ganske kaotisk, opplyser Gjestemoen.

Foto: Politiet i Salten

– Det viktigste nå er å få ut de grisene som lever. Vi vil gjøre en ny vurdering av hvilke griser som vil bli sendt til slakt og hvilke som eventuelt blir solgt som livdyr til andre bønder, ifølge Gjestemoen.

Friske griser er flyttet til andre gårder

Veterinær, brann- og redningsetater, samt viltnemnda og Nortura har jobbet i hele dag med å redde ut 300 levende griser, 75 av disse er sendt til slakting. Flere av grisene er for store til at det lønner seg å sende de som livdyr til andre gårder.

– Status på grisene er at de 300 vi har reddet ut er i fin form. Alle er i utgangspunktet i så god form at de kan leve videre, men noen er så store at de egner seg til slakt. Disse er derfor sendt til slakteri, forteller Gjestemoen.

Nå som brannen er slukket og levende dyr er reddet ut så er neste fase å undersøke årsaken til brannen. Innsatsleder i politiet Jan Ingvald Hauge er fornøyd med innsatsen til alle som har hjulpet til under dagens aksjon. Han har selv vært med på å evakuere dyr.

– Vi har mer kontroll nå som brannen er slukket og neste fase er å etterforske årsaken til brannen. Vi har fått en kriminaltekniker på plass som skal undersøke området, sier Hauge.