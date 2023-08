NRK fortalte nylig historien om ei hemmelige grotte i Sørfold kommune i Nordland. Grotten er en av Norges største og huser hundretusenvis av år med historie.

– De er som et arkiv med flere hundretusener av år med historie.

Det sier Stein-Erik Lauritzen som er en av Norges fremste forskere på grotter. Han er professor emeritus i speleologi og kvartærgeologi fra Universitetet i Bergen. Professor i huleforskning på godt norsk.

Det som først kan minne om hvite istapper, er en bergformasjon som er svært sjelden i nordiske

Professor emeritus i speleologi Stein-Erik Lauritzen. Foto: Odd Arne Olderbakk/NRK

strøk. De kan fortelle om temperatur og klima fra potensielt hundretusener av år tilbake i tid.

– Å sammenligne med istapper er ikke en helt dårlig sammenligning. Mekanismen hvor vannet drypper og avsettes på den måten er temmelig likt med hvordan istapper avsettes.

Men istappene som kan dannes fra takrenna hjemme, dukker tilsynelatende opp over natta. Når det gjelder dryppstein dannes de gjerne over tusenvis av år.

Dryppstein Foto: Frode Fimland / NRK Ekspander/minimer faktaboks Dryppstein er istapp-lignende dannelser i huler eller overheng. De er vanligvis sammensatt av kalsiumkarbonat fra vanndrypp eller vann som har sivet inn i hulrom i berggrunnen. Man skiller mellom stalaktitter som dannes hengende fra taket og stalagmitter som dannes fra gulvet og opp. I Norge forekommer dryppstein i flere kalksteins- og marmorgrotter. Aldersbestemmelser i nordnorske grotter har vist at dryppsteinene vokste i flere perioder: de siste 10500 år etter avslutningen av siste istid, i perioden for 90 000–130 000 år siden (siste mellomistid), for omtrent 200 000 år siden, og flere perioder i tidsrommet 300 000–800 000 år siden. Kilde: snl.no / Stein-Erik Lauritzen

Veksten av dryppstein måles i et begrep så lite at vi ble nødt til å spørre hvor lite det er snakk om; mikron, også kalt mikrometer.

– Den største hastigheten vi har sett på stalagmitter i Norge er opp til 30 mikron i året. Det vil si at det tar 3–4 år for å danne en hundredel av en millimeter. Det tar omtrent 30 år per millimeter dryppstein, sier Lauritzen.

Dannes gjennom tusenvis av år

Så hva er det som gjør disse tappene så unike og spesielle?

Dersom det tar 30 år per millimeter for å danne disse tappene, vil det si at det tar 3000 år per centimeter, 30.000 år per 10 cm og så videre.

I likhet med årringer i en trestamme, dannes disse dryppsteinene lag for lag. Dette er særlig tydelig i stalagmitter (dryppsteiner som vokser fra bakken og opp).

I bildet øverst i denne artikkelen ser man spissen på en stalaktitt, eller dryppstein som vokser fra et grottetak og ned mot bakken.

– Man kan se at det gror krystaller av kalk inni den vanndråpen. De bygges bit for bit og molekyl på molekyl kan du si. Hvis man skjærer de opp, vil man se at de har bånd som likner årringene på et tre.

Moderne metoder gjør at man kan datere dryppstein svært nøyaktig. Kort forklart kan man måle forholdet mellom uran og thorium for å fastslå alder med en nøyaktighet bedre enn pluss minus 500 år per 100.000 år.

Grottene kan være et imponerende skue. Ironisk nok er det nettopp når de tas i nærmere øyesyn at de også ødelegges. Et dilemma for forskere også. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Et signal om datidens miljø

Lauritzen er en av få som har drevet forskning på disse steinformasjonene nærmest gjennom et helt yrkesaktivt liv.

Gjennom årene har han blant annet kunnet påvise alt fra skogbranner til gamle istider i de ulike lagene i dryppsteiner funnet i Norge.

– Dette dannes jo av dryppende vann, og det vannet kommer fra havet før det faller ned som regn og havner til slutt i grottene. Du får på en måte et slags opptak av miljøendringer opp gjennom lange tidsrom.

Når det gjelder grotten i Sørfold har han allerede fått dispensasjon til å datere dryppstein fra grotta og kan slå fast at grotten er minst eldre enn forrige istid, altså mer enn 120.000 år.

Må se bakover for å forstå fremtidens klima

Siden forrige istid har Lauritzen blant annet sett gjennom disse «opptakene» som dryppsteinene gir.

Han mener det er viktig å studere blant annet klima langt tilbake i tid for å bedre kunne forstå hvordan det vil bli i fremtiden.

– Og når man går lenger tilbake i tid enn 10.000 år, er det svært liten påvirkning fra moderne mennesker eller neandertalere for den saks skyld.

Selv om klimaet har forandret seg og gått i bølger gjennom flere hundretusener av år, mener han det er utvilsomt at man ser en akselerasjon i temperaturendringene de siste 100 årene, som man ikke kan finne tilsvarende hendelser av tidligere.

– Det har vært temperaturøkninger tidligere også, men en så rask temperaturstigning som vi har sett de 100 siste årene, og selv om en finner raske endringer også i fortiden, er dagens økning av en helt annen størrelsesorden.

Ønsker bedre vern for å ivareta grottene

Tiden står på en måte stille i grottene, på både godt og vondt.

Et utsagn Lauritzen står for. På samme måte som grotter på en utsøkt måte kan bevare dyre- og planterester eller spor etter tidlige mennesker, også bevare ferske fotspor og ferdsel i vår tid.

Dessverre.

Grotten i Sørfold er det fremdeles bare en håndfull som vet hvor er. I flere andre grotter har turisme og menneskelig påvirkning blitt et problem.

– Grotter er allerede definert som en rødlistet naturtype. Det vil si at den er truet av ødeleggelse grunnet økt ferdsel. Det finnes snart ikke grotter uten fotspor og slitasjemerker etter folk.

Og ettersom de kan bevare hemmeligheter hundretusener av år tilbake i tid, mener Lauritzen det er trygt å si at de burde bevares bedre.

I dag har vi muligheter for å lese av data om tidligere miljøforhold, som vi bare kunne drømme om for 50 år siden. Lauritzen tenker seg at vi også 100 år frem i tid vil ha helt nye muligheter til å utnytte råstoffet i grottene på en bedre måte enn i dag.

– Da er det viktig at vi bevarer disse rike miljøarkivene intakte og ikke ødelegger dem av uvitenhet i dag.

Han mener at hensikten med et grottevern er at om 100 år skal både lekfolk kunne oppleve den samme estetikken på samme måte som forskere skal kunne lese ut de samme eller bedre miljødata med fremtidens teknologi.

Rødlistingen har ingen praktisk betydning, mener Lauritzen. Han ønsker nå et artsvern. Dette fordi han mener område- og punktvern ikke fungerer og vil alltid være på etterskudd i forhold til ferdselspresset.

– Dersom grotter er fredet som art, kan de frigis til allmenn bruk etter undersøkelse og alle vil vinne på det, sier han.