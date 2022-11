I dag la kommunedirektøren i Bodø fram sitt forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for de kommende fire årene.

Kuttene foreslås i skolehelsetjenesten, utekontakten og psykisk helsetjeneste, og i alt skal 17,5 årsverk avvikles.

Helse og omsorg må ta ned driften med 41 millioner neste år, dersom forslaget blir vedtatt i bystyret.

– Det er katastrofalt for barn og unge, sier Iris Søderholm, som er hovedtillitsvalgt for psykologene i Bodø kommune.

Hun forteller at hun ble fysisk uvel og fikk vondt i magen da hun satt og hørte på framleggelsen av budsjettet.

Hun nøler ikke med å beskrive et slikt scenario som katastrofalt.

– Jeg er redd for er at vi raserer tilbud som er bygd opp over år. Og som er helt nødvendige for de unge og de sårbare i kommunen.

Kommunepsykolog mener det er god økonomi i å satse på psykisk helse. Foto: Bente H.Johansen / NRK

Ifølge Søderholm vil mange av dagens tilbud ved barne- og familieenheten forsvinne.

Enheten består av helsestasjon-, skole og migrasjonshelsetjenesten, ergoterapi- og fysioterapitjenesten, psykisk helsetjeneste og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

– På det meste var vi fire psykologer og fem familieterapeuter. Dette forslaget innebærer at det blir maks tre psykologer igjen.

Blant de foreslåtte nedskjæringene er åtte stillinger som psykisk helserådsgivere. Også Utekontakten og Åpen barnehage foreslås kuttet.

Helsesykepleier og jordmortjenesten er også inne på kuttlisten.

Søderholm understreker samtidig at hun forstår at kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon, og må spare.

Bodø kommune har over år tatt opp store lån. Det gjør de økonomiske utfordringene ekstra vanskelige nå. Foto: Therese Bergersen

– Det er likevel vanskelig å kunne støtte kutt som vi gå så utover befolkningen. Spesielt de sårbare.

En undersøkelse viser at hver tredje nordmann har hatt behov for profesjonell hjelp i forbindelse med psykiske problemer de siste to årene.

Hovedårsaken er slit og problemer i hverdagen, og det er de yngste som sliter mest.

– Etter pandemien er det stadig flere som sliter med dårlig psykisk helse. Å prioritere barns psykiske helse er selve grunnsteinene for hvordan vi kommer til å ha det som samfunn om 20 år. Når Kongen, Maud Angelica og statsministre alle sier at de som har det vanskelig må oppsøke hjelp, sier Søderholm.

Og leger til:

– Så oppsøker man hjelp, men så er det ingen der.

– Må gjøre strukturelle grep

Kommunedirektør Kjell Hugvik i Bodø kommune er klar i sin tale. Politikerne må gjøre strukturelle grep for å sikre kommuneøkonomien.

Kommunedirektør Kjell Hugvik har trukket fram ostehøvelen, og vil sette kommunebudsjettet på en hestekur. Samtidig sender han et stikk til politikerne. Foto: Per-Inge Johnsen / Per-Inge Johnsen

– Vi har gjennom året lagt fram betydelige og omfattende forslag til strukturelle endringer innenfor skole, familie og helseområdet. De har bystyret stemt ned. Det har vi stor respekt for, men det betyr ikke at utfordringene forsvinner.

– Vi må skru på større brytere, sier han.

I sin presentasjon sa kommunedirektøren at administrasjonen har søkt å skjerme de mest sårbare i de mange kuttene som foreslås.

De største kuttene tas innenfor helse- og omsorg i tillegg til oppvekst- og kultur.

Les også: Inger og Jon Dagfinn la ut huset sitt for sal i juni: – Det har gått treigt

– Vi gjør driftstilpasninger for 113 millioner kroner. De største omstillingene, eller kuttene, skal skje i oppvekst og kulturområdet og helse- og omsorg. Det er de som har de store budsjettene.

– Dramatisk usosialt

– Det er dramatisk usosialt, jeg har aldri sett et så usosialt budsjettforslag. Det er målrettet mot de som har det vanskeligst i samfunnet.

Det sier Andreas Tymi (R). Han reagerer sterkt på kommunedirektørens forslag til budsjett.

Rødt-politiker Andreas Tymi reagerer sterkt på kommunedirektørens forslag til budsjett. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Min første tanke er at dette er ekstremt dramatiske kutt for dem som trenger tjeneste fra Bodø kommune mest. Mens kulturhovedstadsprosjektet, og alle i næringslivet som ønsker det, får akkurat det de ber om hele tiden, sier han.

Samtidig er han klar på at det skal være mulig å gjøre nødvendige grep.

– Hvert år så finner vi rom for å lage sosiale budsjett i Bodø kommune, hvis man er villig til å se på kutt hvor det ikke går ut over dem som trenger kommunen mest.

Høyres ordførerkandidat Odd-Emil Ingebrigtsen er ikke overrasket over hestekuren kommunaldirektøren foreslår.

– I Bodø har vi rett og slett brukt for mye penger over for mange år. Kommunedirektørens budskap er at vi må tilpasse pengebruken til de økonomiske realitetene. Det er viktig å få sagt at Bodø er en god by å bo i.