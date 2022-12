– Det er uheldig at budsjettene setter kriminalomsorgen i en slik situasjon at de må ty til så alvorlige tiltak.

Det sier regiontillitsvalgt for kriminalomsorgen region nord, Daniel Johnsen.

Norske fengsler må nemlig spare penger.

Derfor har ledelsen i Kriminalomsorgen bedt de fem regionene om å komme med forslag til sparetiltak.

Det har blitt foreslått å legge flere avdelinger og fengsler i dvale.

Da blir både ansatte og innsatte overført til andre fengsler.

Foreslått dvale på tre fengsler i nord

Kriminalomsorgen region nord tar for seg Nordland, Trøndelag og Troms og Finnmark.

Her er det foreslått å legge et fengsel i hvert fylke i dvale i et år.

I Nordland er det foreslått å legge lavsikkerhetsfengslet på Fauske i dvale.

I Troms og Finnmark er det sendt inn forslag om å stenge en avdeling på høysikkerhetsfengslet, i tillegg til å legge hele lavsikkerhetsfengslet i Tromsø i dvale.

TROMS: Tromsø fengsel ligger i Tromsø kommune i Troms, og er en enhet med høyt og lavere sikkerhetsnivå. Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

I Trøndelag gjelder det frigangsavdelingen i Kongens gate i Trondheim.

Frigangshjemmet er innsattes siste stoppested før de skal ut i samfunnet igjen.

Der har de tilgang til både telefon og internett slik at de innsatte kan ordne for eksempel bolig til de skal ut.

Hvis frigangshjemmet i Trondheim blir lagt i dvale, blir innsatte og ansatte sendt til høy- og lavsikkerhetsfengsler.

Regiontillitsvalgt, Daniel Johnsen, mener det å legge hjemmet i dvale vil koste samfunnet mer utgifter på sikt.

– Det er en vesentlig større sjanse for at den domfelte fortsetter sin kriminalitet etter endt soning hvis de blir løslatt fra høysikkerhet.

Under kan du se en oversikt over de foreslåtte tiltakene:

Dette er forslagene fengslene har til sparing: Ekspandér faktaboks På Sørlandet er det søkt om å legge flere plasser i Agder fengsel avdeling Evje i dvale samt. nesten halve fengslet i Froland. I Møre og Romsdal er det søkt om å legge ned åtte plasser i Hustad fengsel. De har også søkt om færre fotlenker. I Bergen er det snakk om å legge hele Lyderhorn overgangsbolig i dvale, samt. en hel avdeling i Bergen fengsel. I Ringeriket fengsel er det foreslått dvale i en avdeling. I Skien fengsel er det foreslått dvale i flere boenheter. I Nordland er det foreslått å legge lavsikkerhetsfengslet på Fauske i dvale. Det er også sendt inn forslag om å stenge en avdeling på høysikkerhetsfengslet, i tillegg til å legge hele lavsikkerhetsfengslet i Tromsø i dvale. Hele frigangsavdelingen i Kongens gate i Trondheim er også foreslått å legge i dvale.

Alvorlig kritikk fra Riksrevisjonen

Mange tillitsvalgte NRK har snakket med frykter at innsattes overgang til samfunnet blir for brå.

Riksrevisjonen publiserte også en undersøkelse i år som blant annet viser at mange løslatte mangler bolig og har store økonomiske problemer.

Det står også at Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet mangler kunnskap om innsattes behov for tjenester.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, John-Erik Vika, forteller til NRK at Kriminalomsorgen er i en krevende økonomisk situasjon.

Han sier også at de må redusere kostnadene sine.

VIKTIG ARBEID: Statssekretær, John-Erik Vika, mener kriminalomsorgens arbeid er viktig. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Samtidig er det for tiden ledig kapasitet flere steder, og kriminalomsorgen må dermed gjøre løpende vurderinger av eventuell kapasitet opp mot behov.

Vika forteller at det er foreslått en økning i bevilgningen på til sammen 145 millioner kroner i budsjettet for 2022 og 2023.

– Midlene skal gå til økt bemanning, bedre innhold og redusere omfanget av isolasjon.

Han har tillit til at kriminalomsorgen gjør gode vurderinger for at tilbudet og tilbakeføringsarbeidet til innsatte blir ivaretatt.

– Også at de ansatte blir tatt hånd om på en god måte, avslutter han.

Frykter færre ansatte

Regiontillitsvalgt hos kriminalomsorgen region sør, Ingeborg Kivle, er også bekymret for at flere ansatte kommer til å slutte.

KOMPETANSE: Tillitsvalgt i region sør, Ingeborg Kivle, er redd for at fengslene mister verdifull kompetanse hvis tiltakene blir vedtatt. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi ser allerede en flukt i kriminalomsorgen. Det er unaturlig mange som slutter som fengselsbetjent.

Grunnen til dette mener hun er fordi det er mye tøffere å jobbe i norske fengsler nå.

Og tøffere kan det bli.

I regionen diskuterer de også å kutte ned bemanningen på natta.

Hvis dette blir vedtatt kan fengselsbetjentene ifølge loven, ikke åpne døra til en innsatt på natta.

– Hvis vi er underbemannet på natten må vi ringe enten brann eller politi hvis en innsatt trenger hjelp. Da kan det være for sent når de først kommer til fengslet.

Håper selvstendige boliger får bestå

Regiontillitsvalgt i nord, Daniel Johnsen, har forståelse for at Kriminalomsorgen ikke har råd til å ha alle avdelinger og fengsler åpne.

– Men vi håper det blir vedtatt at mer selvstendige boliger som Kongens gate og Fauske fengsel får bestå.

Kriminalomsorgsdirektoratet og Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund sitter i skrivende stund i møter for å finne ut hvilke tiltak som skal vedtas.