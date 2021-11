Ny forskning: Max og Herman (17) bruker kortere tid på å ta lappen enn eldre elever

Er du over 25 år bruker du nemlig statistisk sett lengre tid på å klare både teoriprøve og den praktiske prøven. Altså selve oppkjøringen.

Det viser en ny studie ved Nord universitet publiserte på forskning.no

I tillegg viser undersøkelsen at jo lengre tid det går mellom teoriprøve og den praktiske prøven, jo større er sannsynligheten for å stryke til praktisk prøve.

– Norge fikk en revidert modell for trafikkopplæring i 2016. Vi ville se om folk gjennomfører opplæringen slik det er ønskelig. Det vi fant ut er at uansett om du er over eller under 25, bruker man godt over to år på trafikkopplæringen, sier forsker Elisabeth Suzen ved Nord universitet.

Lite å si med erfaring

Forskerne Özlem Simsekoglu og Elisabeth Suzen brukte informasjon fra 452 elever som tok førerprøven i 2017. Av disse var 298 under 25 år og 154 over 25 år.

Forskerne fant ut at elever over 25 år:

brukte mer tid på å gjennomføre flere av stegene før praktisk prøve.

trengte flere forsøk på å ta både teorien og den praktiske prøven.

bruker lengre tid mellom teoriprøven og den praktiske prøven

– Jo tidligere man tar teoriprøven i opplæringen, jo større sannsynlighet er at man har færre feil på den praktiske prøven. De yngre bruker også færre forsøk på den praktiske førerprøven, sier Suzen.

– Syns dere funnene var overraskende?

– Det som kanskje var et viktig funn er dette med stedet hvor du tar prøven. At det ikke har noen betydning at man tar førerprøven et sted med mye eller lite trafikk. Førerprøven som et vurderingsverktøy fungerer uavhengig av sted eller trafikkmengde.

Forskerne Özlem Simsekoglu og Elisabeth Suzen. Foto: Nord Universitet

Trafikkskole tviler

Daglig leder i Barkhald og Pedersen trafikkskole, Terje Barkhald, tror det har sin naturlige forklaring.

Han var tidligere i uken på glattkjøringskurs med 17-åringene Max Felix Storteig og Herman Monssen Furumo.

– Min erfaring er at våre kunder over 25 år i stor grad er immigrasjonselever. Da er det ofte språkproblemer og lite erfaring med bil fra før.

Barkhald tror det også kan ha med interesse for kjøring å gjøre.

– Dersom folk venter til de er 25 år og eldre, så har de ikke hatt noen stor interesse for bilkjøring i utgangspunktet.

– Er en 18-åringen flinkere å lære seg å kjøre bil enn en 25-åring?

– Det vil jeg overhodet ikke si. En 25-åring er ofte mer moden.

Ikke lettere å ta lappen på bygda

NRK har tidligere fortalt at unge rømmer fra byene for å ta lappen på bygda.

Men myten om at det er lettere å ta førerprøven på mindre steder avliver forskerne.

For å undersøke dette delte forskerne stedene for førerprøver inn i tre grupper: større by, mindre by og tettsteder.

Det var ingen forskjell på prøvene avlagt på tettsteder sammenlignet med større og mindre byer.

Det overrasker ikke kjørelærer Terje Barkhald.

– Alle må følge samme læreplanen og de samme målene. For eksempel må elever på Fauske ta deler av opptreningen i Bodø by. Det er de samme kriteriene som stilles uansett hvor i landet du kjører opp.