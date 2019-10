En forening i Brønnøysund fikk i høsten 2017 til sammen 850 000 kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet til en strandryddeaksjon. Pengene ble brukt opp i løpet av tre måneder.

Det er Brønnøysunds Avis som ruller opp saken hvor to menn innad denne foreningen er anmeldt for misbruk av statlige midler.

En del av pengene som foreningen har fått, skal blant annet ha gått til klær, alkohol, tobakk, lutefisklag og mobiltelefoner. Andre utlegg skal være dårlig dokumentert.

– Vi ser svært alvorlig på at aktører som har fått statlige tilskuddsmidler og bruker pengene på en annen måte enn forutsatt.

– I gjennomgangen av denne saken har vi sett flere eksempler på at tilskuddsmidlene synes å være brukt til private utlegg, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Kristine Hessen til NRK.

Brønnøysund er by og administrasjonssenteret i Brønnøy kommune i Nordland. Det er herifra at foreningen som fikk mottatt 850 000 kroner kom fra. Foto: Patrick da Silva Saether

Flytting av penger

I 2015 opprettet regjeringen ordningen «Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling». To år senere var 60 millioner kroner satt av til formålet.

Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling: Ekspandér faktaboks Miljødirektoratet forvalter en tilskuddsordning som skal bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende tiltak. Det kan søkes om støtte til: Opprydding av marin forsøpling, og koordinering av slike prosjekter,

Utvikling av metoder for å effektivisere opprydding av marin forsøpling

Prosjekter med hensikt å forebygge marin forsøpling.

Alle prosjekter må oppfylle følgende krav; Tiltaket skal bidra til å redusere marin forsøpling Tiltaket skal skje i norske områder, inkludert Svalbard. Søker og/eller deltakere i prosjektet skal bidra med egeninnsats Søker må dokumentere tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre tiltaket Midlene som nå deles ut skal brukes til tiltak som skal gjennomføres i løpet av kalenderåret 2019. Det vil i svært begrenset grad være mulig å søke om flerårige prosjekter. For mer informasjon om flerårige prosjekter, se her.

De som kan søke er frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret. Private virksomheter som ikke er enkeltpersonsforetakt. Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slok som avfallsselskap og friluftsråd. De som ikke kan søke er offentlige organer (f.eks. kommuner) eller privatpersoner og enkeltpersonsforetak.

Det var til dette formålet foreningen fikk 850 000 kroner, fra Miljødirektoratet. Planen var at de skulle samle inn 30 tonn avfall under ryddeaksjonene.

Dagen etter at pengene kom fra Miljødirektoratet, overførte styreleder i foreningen 310.000 kroner til en slektning. Ifølge kvitteringer skulle dette gå til leie av båter, henger og bil i en periode på 75 dager, ifølge BA.

250 000 av disse pengene ble senere overført tilbake til styreleder og nestleder i foreningen, uten at det er veldig klart hvor disse pengene gikk etterpå.

Denne posten er også en av flere som direktoratet mener er for dårlig dokumentert.

Disse utgiftene mener direktoratet ikke er dokumentert Ekspandér faktaboks Leie av båter, båthenger og bil fra privatperson 310.000 kroner

Leie av campingvogn, sjåfør på lastebil, båt/mannskap (uklart i hvilken periode) fra privatperson 64.010

Leie av leilighet og lager hos privatperson 9.500 kroner

Leie av tilhenger fra privatperson 8.010

Leie av varebil fra privatperson 5.000

I tillegg til flere lange leieforhold av andre biler Kilde: banett.no

Lutefisk og oktoberfest

Dokumentasjonen foreningen har sendt til Miljødirektoratet viser at de har levert 16,3 tonn avfall til miljøgjenvinning på Helgeland.

Men i tillegg til manglende dokumentasjon på pengebruk, skal det også være snakk om utlegg som ifølge direktoratet er ulovlig bruk av offentlige midler.

Disse utleggene skal være ulovlige Ekspandér faktaboks Dette er noen av de dokumenterte utleggene som ifølge Miljødirektoratet ikke er i tråd med prosjektbeskrivelsen. Lutefisklag til 4850 kroner

Oktoberfest-pass til 4 personer til 5936 kroner

Innkjøp av iPhone plus 64GB, 9259 kroner

Innkjøp av iPhone 7 plus med reiselader ol. 12 196 kroner

Postoppkrav, angivelig for et høreapparat, 6000 kroner

Briller, 1200 kr

Sportsklær, en rekke klær fra Cubus/Dressmann, inklusive skjorter, bukser og et skjørt, sko fra Eurosko, bortimot 20 000 kroner.

Skjenk, skap og bildehyller fra Jysk, ca 3000 kroner

Skade på bil, ikke godkjent kvittering, 4368 kroner

Systembolaget, alkohol for 6820 kroner

Løssnus og annen tobakk, 4120 kroner

Totalbeløpet rundt 77 000 kroner. Kilde: banett.no

Styrelederen i foreningen, som fra begynnelsen av fikk de 850 000 kronene inn på sin private konto, sier til Brønnøysunds Avis at bruken av penger var nødvendig.

Han forklarer blant annet at klærne ble kjøpt inn for å erstatte klær som ble ødelagt under ryddingen. Grensehandel av alkohol og tobakk, samt oktoberfestbilletter skal ha vært en påskjønnelse for dem som hadde «stått på i 3,5 måneder for å rydde marint avfall sammen med meg».

NRK har vært i kontakt med mannen, som skriver følgende uttalelse på SMS.

– Det har dessverre vært litt rot i regnskapet, på grunn en familiær situasjon. Jeg er i dialog med Miljødirektoratet og har tilbakebetalt deler av beløpet. Og håper de går med på en betalingsløsning med meg.

Miljødirektoratet: – Burde kontrollert bedre

I en e-post til NRK innrømmer Miljødirektoratets seksjonsleder Kristine Mordal Hessen at de burde sjekket bedre opp om midlene ble brukt til relevante utgiftsposter.

Kristine Mordal Hessen i Miljødirektoratet. Foto: Miljødirektoratet

– I etterpåklokskapens lys ser vi at kontrollen av denne søknaden kunne ha vært bedre. I 2017 var dette en ganske ny tilskuddsordning og vi har etter dette satt strengere vilkår for tildeling av midler.

Hessen sier at de nå krever en delrapport i desember, slik at de har bedre kontroll på prosjektene. Alle prosjekter som får tilskudd på over en million kroner, må levere et revisorgodkjent regnskap.

Hun avviser at de har funnet flere tilfeller av det de mener er ulovlig bruk av midler.

– Dette er et enkeltstående tilfelle. De aller fleste som har fått tilskudd har gode prosjekter som bidrar i arbeidet med opprydding i marin forsøpling.