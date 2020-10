Foreldrene til Torgeir: – Folk stopper oss på gaten og gråter

1. Alle politiske partier på Stortinget, med ett unntak, sier i dag nei til aktiv dødshjelp

Et viktig argument mot aktiv dødshjelp er at staten ikke skal hjelpe noen med å dø – men heller legge til rette for et best mulig liv.

For mange partier er dette et viktig prinsipp. Helseminister Bent Høie har tidligere advart mot et system der helsetjenesten «går inn og tar liv.»

Det er også uenighet om hva som eventuelt skulle vært aldersgrensen og i hvilke situasjoner det skulle gjelde.

Frykt for at enkelte kunne følt et press fra omverden om å avslutte livet, har også vært løftet som et argument.

Det er kun Fremskrittspartiet som går inn for aktiv dødshjelp. I sitt Prinsipp- og handlingsprogram står det:

Frihet til å bestemme over eget liv, betyr også at man bør sikres retten til en verdig avslutning av livet. Fremskrittspartiet vil derfor i noen situasjoner tillate aktiv dødshjelpregulert av et strengt lovverk.

2. Norske leger sier også nei

I en undersøkelse fra 2016 sa bare 9,1 av legene seg «svært enig» i at legeassistert selvmord bør tillates for personer som har «en dødelig sykdom med kort forventet levetid». 21,5 % var «litt enig».

I legenes etiske regelverk heter det blant annet:

Leger skal ikke utføre aktiv dødshjelp eller assistert selvmord.

Det står også at:

Det å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs behandling er ikke å regne som aktiv dødshjelp.

Svein Aarseth, leder for Rådet for legeetikk i Den norske legeforening utdyper dette på følgende måte:

– Det strider mot grunnleggende prinsipper i legeetikken. Vi skal hjelpe et menneske til å bevare helsen og lindre når det er mulig. Det er ikke naturlig for en lege å skulle ta liv. Det er dypest sett det dette handler om. Det å aktivt bidra til at et menneske skal dø, det er ikke helsehjelp.

3. Den såkalte «skråplaneffekten»

I tillegg til argumentene om at man heller bør prøve å hjelpe mennesker til å ha et best mulig liv, er det også spørsmål knyttet til et eventuelt lovverk.

I dag har Straffeloven et eget punkt om aktiv dødshjelp. Der står det at personer som utfører dette, kan straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år.

Hvis denne lovteksten skal endres, vil det være krevende, mener Aarseth i Rådet for legeetikk.

– Hvis man skal ha aktiv dødshjelp, er det veldig krevende å lage lover som er entydige. Det betyr at både rettigheter og plikter må beskrives slik at like pasienter kan tilbys dette på like vilkår. Det må være forsvarlig, men også hindre at en slik lov misbrukes.

Han, og flere med ham, mener det kan gi utilsiktede effekter over tid.

– I Nederland er man oppe i at 4-5 prosent av dødsfallene skjer ved dødshjelp. Det er ikke i sjeldne tilfeller. Det er en ganske vesentlig dødsårsak i de landene som har innført det.

Aarseth sier at han likevel kan forstå at enkelte personer i gitte situasjoner ønsker at livet skal ta slutt.

– Likevel tror jeg ikke aktiv dødshjelp er løsningen på det. Hvis man innfører dødshjelp i Norge, er det ikke bare ekstremsituasjonene det kommer til å gjelde. Det kommer til å gjelde ganske mange også.