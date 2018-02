Foreldre vil ikke la barna gå hjem alene etter lokkeforsøk

Flere foreldre har kontaktet politiet etter at barna deres har blitt spurt om å sitte på i bilen til en fremmed mann. Hendelsene skal ha skjedd både i bydelene Grønnåsen og Alstad i Bodø, ved minst tre ulike tilfeller i løpet av én måned. Senest søndag og mandag denne uken skal barn ha blitt forsøkt lokket inn i en grå kassebil.

Trond Nordahl jobber som lærer ved Grønnåsen skole, men er også far til to barn ved skolen. Han sier dette er en ubehagelig situasjon.

– Det er tydelig at dette ikke er noe engangstilfelle. Jeg har gitt ungene beskjed om at de skal gå bort fra vedkommende og henvende seg til noen voksne som de kjenner.

Han forteller at han selv er skeptisk til å la barna sine gå alene.

– Vi er vant til at ungene våre har det trygt her, og vi følger ikke at denne saken er avklart før vi finner ut hvem det er som står bak.

Foto: Anneli Strand / NRK

Avtaler hvem som går sammen

Rektor ved Grønnåsen skole, Sylvi Kristiansen, sier barna er opptatt av det som har skjedd og at de oppfordres til å gå i lag.

– De blir veldig opptatt av å ta vare på hverandre. De går hjem sammen og tar vare på hverandre om morgenen. De blir selvfølgelig engstelige.

Flere av barna får ikke lov å gå alene til og fra skolen etter hendelsene på søndag.

– Foreldrene følger barna til og fra skolen, og fra SFO har foreldrene avtalt hvem barna skal gå sammen med, sier rektoren, og legger til at ungene selv finner trygghet i å ha noen å gå sammen med.

Etterforsker saken

Kriminalsjef ved Bodø politistasjon, Knut Waldemar Solli sier de jobber med å identifisere mannen som har tatt kontakt med barna. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Kriminalsjef ved Bodø politistasjon, Knut Waldemar Solli sier de jobber med å identifisere mannen som har tatt kontakt med barna.

– Vi har i den forbindelse fått in en del tips fra publikum, men ønsker fremdeles nye opplysninger. I tillegg til at vi jobber videre med etterforskningen har vi økt tilstedeværelsen i området, noe vi vil fortsette med også i tiden fremover, sier han.

– Det skaper utrygghet i nærmiljøet vårt, så det er lite hyggelig. Heldigivs har politiet iverksatt tiltak og trygget området her, sier rektoren ved Grønnåsen skole til slutt.