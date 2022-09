I dag blei lærarstreiken trappa opp. No er 8000 lærarar ute i streik.

Årsaka er at partane ikkje kom til einigheit under søndagens forhandlingar.

Streiken rammar no over 5000 foreldre, berre i Nordland.

No begynner streiken å gå ut over foreldras løn og feriedagar.

– Må ta fri frå jobb

For nokre foreldre begynner streiken å gå ut over lommeboka.

– Vi må ta fri frå jobb. Det er ukurant, men ein må ha sympati for lærarane også, seier Stian Storhaug.

Han har to barn som no ikkje kan vere på skolen fordi lærarane er ute i streik.

– Nu når alt er dyrt og vanskeleg, er det ikkje noko artig å vere heime og ikkje få løn.

Lillia Storhaug skulle helst vore på skolen, men lærarane hennar er i streik. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Den eldste dottera, Lillia (9), trur det blir mykje mobiltelefon no når ho skal vere heime.

– Eg synest det er ganske kjedeleg. Eg synest eigentleg det er ganske gøy å gå på skolen.

For andre familiar står haust- og juleferien no på spel.

– Dette blir eit puslespel, seier Christin Coldevin som er mor til to barn i Bodø som no er heime fordi lærarane er i streik.

– Problemet er å få det til. Du skal møte ungane sitt behov sånn at dei får gjort skolearbeid og ikkje sit og driv dank, men så skal ein jobbe sjølv òg, seier Christin Coldvin som har barn i andre klasse ved Aspåsen skule i Bodø. Foto: Marius Guttormsen / NRK

For ho blir det vanskeleg å stable kvardagen no. Heimekontor, gode naboar og besteforeldre blir ein del av løysinga.

Men no kan ho også bli nøydd til å ta ut oppsparte feriedagar.

– Eg har spara opp til haustferien og juleferien. Men eg har ikkje lyst til å bruke dei fordi ungane ikkje får det tilbodet dei har krav på.

– Diverre vår tur

Tanja Nilsen er lærer for andre trinn på Aspåsen skule i Nordland. Ho er av dei som no er tatt ut i streik.

– Diverre vart det vår tur også. Eg trudde vi skulle sleppe å stå her i dag. Skuffelsen var stor då vi såg at KS ikkje hadde noko meir å kome med.

Lærarane har vore lønnstaparar i seks år på rad, fortel lærer Tanja Nilsen som no meiner nok er nok. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ho og dei andre lærarane ved skolen meiner det var på sin plass at forbunda trakk seg frå forhandlingane.

Kollegaen hennar, Cecilie Furseth, er lærer ved sjuande trinn og tillitsvald ved skolen.

– Skjønner du frustrasjonen til foreldra?

– Vi skjønner frustrasjonen veldig godt. Både med dei små ungane og dei store barna som har vore råka av streik lenge nå.

Cecilie Furseth, lærer ved sjuande trinn og tillitsvald ved Aspåsen skule har sett fleire av dei ho studerte med slutte som lærarar. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Dette er ikkje ein streik vi har lyst til å ta, men ein streik vi er nøydd til å ta. Alle lærarane har lyst til å komme til å kome tilbake til klasserommet, seier Furseth.

Fryktar tvungen lønnsnemnd

Også Steffen Handal, leiar for Utdanningsforbundet, seier til NRK at dei forstår at foreldre blir frustrerte.

– Ingen veit betre enn oss at elevane vert ramma, og vi forsøker så langt det lar seg gjere å ikkje ramme dei elevane som treng lærarane sine aller mest, seier han.

– Streiken kan bli avslutta raskt om KS kjem oss i møte.

Steffen Handal, leiar for Utdanningsforbundet seier dei fryktar tvungen lønnsnemnd no. Foto: Håvard Grønli / NRK

– Kvifor blir så få lærarane tatt ut over ein så lang periode?

– I dag er 8000 lærarar ute i streik. Det er mange. Kva vurderingar og strategi som ligg bak vår planlegging og gjennomføring av streiken deler vi ikkje med offentlegheita.

– Fryktar de at staten skal innføre tvungen lønnsnemnd?

– Ja, vi gjør alt vi kan for å unngå det.

Lærarane ved Aspåsen skule i Bodø spør etter no at politikarane skal kome på bana. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Også lærar Cecilie Furseth ved Aspåsen skule fryktar tvungen lønnsnemnd.

– Då vil vi sjå at den negative utviklinga i skolen fortsette.

Ho peiker på dårleg rekruttering, og seier over 50 prosent seier at dei har vurdert å slutte, eller allereie har funne seg andre jobbar.

Ved Nord Universitet står 75 av dei 100 plassane ved lærarutdanninga ledige. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Stian Storhaug som er far til to i Bodø, håper snart dei ser ein slutt på streiken.

– Her er ikkje veldig rom for ekstra økonomiske utfordringar, så vi håper at dette nærmar seg slutten. No set lærarane kanskje siste skotet dei har å kome med. Vi får håpe det hjelper.