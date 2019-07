SPEDBARN - under 2 år: Barn under to år reiser gratis innenlands og betaler 10% av voksenbillett på utenlandsreiser. Barnet har ikke eget sete og sitter på fanget ditt under reisen. Hvis du ønsker at barnet skal ha et eget sete på flyet bestiller du barnebillett.

Du må da ha med godkjent bilsete som er maks 43 cm bredt og maks 65 cm høyt. Av sikkerhetsårsaker er bærebager ikke tillatt.

Én voksen kan reise med inntil to barn under to år, men du må da bestille barnebillett for det ene barnet som må sitte i medbrakt godkjent bilsete. Merk at det er kun barn under 2 år som kan bruke godkjent bilsete i Widerøes fly. Kilde: Widerøe