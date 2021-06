Denne finnes det bare én av i verden: – Det har ikke gått opp for meg at den er min

Det er Alf Andreassen fra Ljønes i Salten som er den stolte eieren.

Bilen, en Ford Roadster 32, ble bygd i 2003 i USA.

– Det er nok en liten drøm som har gått i oppfyllelse, men jeg tror ikke helt på at det er sant enda, ler Andreassen og ser bort på den røde sportsbilen importert fra Los Angeles.

Det kostet 300.000 dollar å bygge den. Hva den koster i dag vil ikke Andreassen avsløre.

– Jeg har jo holdt på med amerikanske biler i over 40 år, så når jeg nå har muligheten til å kjøpe noe så flott tenkte jeg det var på tide.

Her står bilen klar på gårdsplassen til Alf, dette er også det eneste stedet den skal kjøres. Skal den på utstilling må den sendes i en kontainer. Foto: Tore Gjerløw / NRK Motoren i bilen er bygd med detaljer av ekte gull, og hvis du ser ekstra nøye kan du se signaturen til Chip Foose. Foto: Tore Gjerløw / NRK For å bevare bilen og lakken kan den ikke vaskes på vanlig vis. Alf har derfor kjøpt en spesialkost for å tørke støv og det som måtte havne på bilen bort. Foto: Tore Gjerløw / NRK Et nærbilde av motoren viser hvor skinnende ren den er, og de unike detaljene som er lagd i USA. Foto: Tore Gjerløw / NRK Gulldetaljene skinner med en gang panseret åpnes. Foto: Tore Gjerløw / NRK Detaljene i bilen er helt unike. Foto: Tore Gjerløw / NRK

Når NRK spør om han hadde solgt bilen for to millioner dollar, er svaret klart og tydelig:

– Nei! Det er helt uaktuelt. Dette skal jeg nyte, så den er ikke til salgs, forklarer han.

Rundt hundre personer har besøkt Alf for å få kikke på bilen. Folk fra både nært og fjernt ønsker å se dette unike kjøretøyet på nært hold.

Spesialbygd

Det var den amerikanske bildesigneren og TV-stjernen Chip Foose som bygde bilen i 2003. Når Andreassen åpner panseret kan man tydelig se beviset for dette.

Bilen er nemlig signert av Chip Foose i motorrommet.

Bilen har tidligere blitt sendt rundt på messer og brukt som utstillingsmodell, samt brukt i reklamer.

– Motoren er også spesialbygd, så den er unik for denne bilen, sier Andreassen.

Deler av motoren er lagd av ekte gull, og skinner om mulig blankere enn den røde lakken på bilen. Åtte lag med lakk måtte til.

Den har ikke blitt kjørt på 16 år, og skal heller ikke ut på noe langtur i fylket med det første.

– Jeg har kjøpt en egen støvkost, for det er ikke et alternativ å sende Forden gjennom en bilvask, sier Andreassen.

For bilen er det første han sjekker til når han kommer hjem fra jobben sin på havet.

– Hundene og kona sier jeg alltid hei til etter at jeg har sjekket at bilen har det bra, ler Andreassen.

Veteranbilmiljøet

Denne bilen er veldig annerledes og spesiell siden det er bildesigneren Chip Foose som har bygd den.

Redaksjonssjef for Broom, Vegard Møller Johnsen er imponert over veteranbilen til Alf. Foto: Privat

– Han er jo kjent for å bygge noen helt rå og spesielle biler, sier Vegard Møller Johnsen som er redaksjonssjef for Broom.no.

Møller Johnsen kan fortelle at i miljøet for veteranbiler er det ikke uvanlig å komme over sjeldne samleobjekter, men dette var en særegen bil med flotte detaljer.

Inkludert signaturen til Chip Foose.

– Denne bilen må tas ordentlig vare på. Jeg forstår godt at den ikke skal kjøres rundt på dårlige veier og i regnvær, sier Johnsen.

Likevel håper han at Andreassen kommer til å ta med seg bilen på bilutstillinger eller ulike biltreff, slik at også flere kan få glede av den.