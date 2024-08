– Det har vært mye vondt i magen og mange sommerfugler.

Det sier Alexander Okan, som akkurat har kjøpt ny bolig i Brønnøysund til 4,5 millioner kroner.

For sikkerhets skyld kjøpte han boligkjøpsforsikring, etter å ha fått det anbefalt.

– Det var litt frem og tilbake, men vi valgte å tegne forsikring. Vi føler oss litt mer trygge. Vi kan jo komme til å trenge hjelp.

Norges største eiendomsmegler, Eiendomsmegler 1, anbefaler alle sine kunder å kjøpe boligkjøperforsikring.

De får om lag 3500 kroner fra forsikringsselskapene for hver boligkjøperforsikring de selger.

Huset som Alexander Okan har kjøpt i Brønnøysund. Ifølge huseieren krever det litt oppussing. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

I fjor gjorde 6 av ti boligkjøpere som Okan og tegnet boligkjøperforsikring, i tilfelle det skulle være feil og mangler med boligen de kjøper.

EiendomsMegler 1 oppfordrer alle sine kunder til å tegne boligkjøperforsikring.

– Vi mener det er et godt råd, sier administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Nord-Norge, Kristin Amundsen.

Kristin Amundsen mener boligkjøperforsikring er et godt kjøp: – Det er opp til hver enkelt å beslutte om de ønsker det eller ikke, sier Amundsen. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Forbrukerrådet: – Ikke anbefalt

Men Forbrukerrådet er skeptiske. De mener det stort sett er unødvendig å tegne forsikringen.

– Forbrukerrådet anbefaler ikke boligkjøperforsikring til alle, noe vi for eksempel gjør med både innbo- og husforsikring, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Dropp forsikringen

Selv om et flertall av boligkjøperne kjøper denne forsikringen, er det fortsatt mange som dropper den.

En av dem er Marius Johansen Scobie (22), som har nettopp kjøpt seg bolig i Bodø.

Marius Johansen Scobie (22) valgte å ikke kjøpe boligkjøperforsikring da han kjøpte bolig. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

– Det kan godt være jeg angrer på valget i etterkant, hvis det skulle dukke opp noen problemer, sier Scobie.

Ifølge Iversen kan man godt gjøre som Scobie, og droppe boligkjøperforsikring.

Forbrukerrådet mener man er godt sikret gjennom lovverket og andre forsikringer.

– Eiendomsmeglere er selgere. Men de må være forsiktige med å anbefale slike forsikringer til absolutt alle, legger han til.

Toppsjefen i Eiendomsmegler 1 i Nord-Norge understreker at man som boligkjøper er forsikret fullt ut med boligkjøperforsikring.

– Da får man dekket alle advokattimer og saksomkostninger, sier Kristin Amundsen.

– Forbrukerrådet: – Ikke garantert hjelp

Men det er ikke sikkert man får den hjelpen man tror, selv om man er forsikret, ifølge Forbrukerrådet.

– Boligkjøperforsikring er i praksis en rettshjelpsdekning som gir deg rett på advokatbistand hvis boligen ikke er som avtalt. Og det er det på langt nær alle som trenger.

– Med boligkjøperforsikring er du ekstra sikret, det må vi være helt ærlig på og det kan være verdt det for enkelte, men den vurderingen må du ta selv, sier Iversen. Foto: Emma-Marie B. Whittaker

– I tillegg har du en god del advokatdekning også i andre forsikringer, som du vanligvis har.

Ifølge Forbrukerrådet kan forsikringsselskapene dra fordel av kundene som tegner boligkjøperforsikring.

– Når selskapet du har tegnet forsikring hos, også skal vurdere saken din kan det føles litt som å sette bukken til å passe havresekken. Særlig hvis du får avslag og advokaten ikke tar saken fordi den er for dårlig.

Isak Johansen Grytvik har akkurat kjøpt bolig i Bodø og valgte å kjøpe boligkjøperforsikring hos Help for 7700 kroner. – Jeg visste at det var gjort en del arbeid på den, så hvis noe skulle være dårlig, så var jeg i alle fall forsikra. Robert Losendahl kjøpte både boligkjøperforsikring og boligselgerforsikring for ett år siden. – Jeg tror det er sikrere å ha det enn å være uten det dersom det skulle oppstå noe i ettertid, sier Losendahl. Cecilie-Marlene Andorsen leier bolig og synes boligkjøperforsikring virker fornuftig dersom en skal kjøpe seg en bolig. – Det høres veldig lurt ut.

– Skal være trygt å kjøpe

Forsikringsselskapet Help selger 40.000 boligkjøperforsikringer i året og er desidert størst på markedet.

– Boligkjøperne etterspør trygghet og derfor etterspør de også boligkjøperforsikring, sier Dag Are Børresen i Help. Foto: Pressebilde

– Advokathjelp er veldig dyrt og hvis du tar saken din til retten med saken din blir det enda dyrere. Hvis du skulle tape er boligkjøpsforsikring den eneste forsikringen som dekker idømte kostnader, som du gjerne må dekke fra egen lomme hvis du taper en sak i retten.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Help, Dag Are Børresen.

Men ifølge Forbrukerrådet får mange boligkjøpere aldri prøvd saken sin for retten.

Årsak:

Forsikringsselskapet er ikke er enig i problemene.

– Selskapet tar et valg og en vurdering av saken og kan velge å ikke gå videre med den hvis det ikke er en god sjanse for at den fører frem, sier forbrukerjurist Thomas Iversen.

– Fornøyde kunder

Forsikringsselskapet Help avviser at boligkjøperforsikring er unødvendig.

Selskapet vil ikke opplyse til NRK hvor mange kunder som får tatt saken sin videre. Tidligere har TV 2 fortalt av Help legger vekk to av tre boligkjøpsklager.

– Vi spør alle kunder etter at de har fått advokathjelp hos oss, om de er fornøyde. Aldri før har det vært flere fornøyde kunder enn nå. 90 prosent sier at de vil anbefale boligkjøpsforsikring til andre, og det forteller meg at vi gjør noe rett.

– Utsikten og følelsen av å ha luft her. Du føler ikke at du bor midt i byen selv om vi gjør det, sier en fornøyd huseier Alexander Okan. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Men er ikke dette kundene som dere har gått videre med saken for?

– Alle som henvender seg til oss, får advokathjelp. Enten til å avklare om de har noe å gå videre med, om det er rettslig grunnlag for å gå videre med saken, eller om saken bør legges bort.

Han er heller ikke enig i at andre forsikringer dekker like godt som boligkjøperforsikring.

– Rettshjelpssatsene du får gjennom innboforsikringen din, har stått stille i mange tiår, og i den perioden har advokatutgiftene eksplodert. Det betyr at hvis du trenger hjelp i en boligsak, så kommer du veldig kort med dekningen du har i innboforsikringen din, sammenlignet med boligkjøpsforsikring, sier Børresen.

Selv om Forbrukerrådet ikke anbefaler forsikringen, legger de ikke skjul på at forsikringen kan være verdt det for enkelte:

– Dersom du kjøper en bolig med høy risiko, har ganske dårlig råd, eller ikke har mulighet til å følge opp din egen sak, sier jurist Thomas Iversen.

Men dersom du tegner en boligkjøperforsikring bør du sondere terrenget først.

– Da bør du sjekke forskjellige tilbud på markedet for å finne en som er godt priset. Men der har vi et problem fordi det er ikke veldig god konkurranse på dette markedet.