Forbannet ordfører vil fjerne bomstasjoner

Stortinget har besluttet at omfanget av utbyggingen som inngår i veiutviklingskontrakten for E6 Helgeland sør kan tilpasses de økonomiske rammene. Stortinget har videre lagt til grunn at utbyggingen kan styres mot en fastsatt sluttsum ved å bruke opsjonsvilkår i kontrakten. Pga. kostnadsøkninger utover rammene Stortinget hadde fastsatt måtte derfor SVV i tråd med foreliggende vedtak benytte opsjonen om å ta ut de to parsellene av kontrakten.

Samferdselsdepartementet har per nå ingen midler innenfor gjeldende budsjettrammer til å gjennomføre de to opsjonsparsellene nå. Dersom disse parsellene skal bygges med statlige midler må dette vurderes i fremtidige budsjetter, og må da bl.a. ses i sammenheng med andre strekninger på riksveinettet hvor det også er behov for å gjennomføre tiltak.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at kostnaden for å bygge de to parsellene som er tatt ut av veiutviklingskontrakten vil bli vesentlig dyrere enn om de hadde blitt bygget som en del av den opprinnelige kontrakten, men igjen var dette noe vi måtte ta høyde for gjennom Stortingets vedtak dersom kostnadene i prosjektet økte ut over de fastsatte rammene. Dette ble avklart i desember.

At det var nettopp de ovennevnte strekningene som ble lagt inn som opsjonsparseller skyldes bl.a. at standarden her allerede var rimelig god. Ut fra Statens vegvesens faglige vurderinger kjenner derfor ikke samferdselsdepartementet seg helt igjen i beskrivelsen fra ordføreren i Grane om at strekningene er direkte farlige.

Kilde: Statssekretær Tommy Skjervold (Frp)